رسالة تحذيرية من كلوب لمشجعي ليفربول

وجه يورجن كلوب المدير الفني لليفربول رسالة لجماهير ناديه بشأن الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي والذي تسبب في انتقادات عديدة.

جماهير ليفربول احتفلت الأسبوع الماضي بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الذي غاب عن خزائن النادي في الـ30 سنة الأخيرة، وتجاهلت توصيات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال كلوب في رسالته للجماهير "على المشجعين التأكد من أنهم يحتفلون بطريقة آمنة".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إنه وقت صعب بالنسبة لنا جميعًا ، ويمكنني حقًا أن أفهم أن العواطف كانت في كل مكان".

وتابع "معظم أنصارنا فعلوا ما كان ينبغي أن نفعله جميعًا، وهو البقاء في المنزل ، ربما احتفلوا في حدائق منازلهم أو أمام الباب وكان لديهم ما يمكنهم القيام به مع عائلاتهم وربما جيرانهم.

وأكمل "من الواضح أن الصور التي رأيناها في وسط المدينة ليست ما أردنا رؤيته، أقول ذلك لأول مرة في حياتي لأنني عادةً أحب هذه الصور، لكن هذا ليس وقتها".

وأتم رسالته لجماهير ناديه "ما يتعين علينا التأكد منه أن ذلك لن يحدث مرة أخرى. أتمنى أن يستمع الناس لما أقول بصدق".

ويحل ليفربول ضيفا على سيتي ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي بعد ضمان تحقيق لقب المسابقة قبل نهاية الموسم بـ7 جولات.

ليفربول تُوج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ 19 في تاريخه وصار على بُعد لقب واحد من مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي.

خلال 30 عاما خاض ليفربول 1149 مباراة منذ موسم 1990-91 من أجل اللحاق باللقب الـ 19.

حقق الريدز الفوز في 595 مباراة بنسبة 52% من مبارياته وحصد 2075 نقطة.

ليفربول جمع 108 نقطة من 60 مباراة أمام توتنام كأكثر من حقق نقاط أمامه ومن ثم 105 أمام إيفرتون و101 أمام وست هام.

فيما حقق الريدز نسبة انتصارات 100% أمام برايتون وهيدرسفيلد ونوتس كاونتي.

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