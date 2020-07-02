سكاي: تمت.. ساني إلى بايرن ميونيخ حتى صيف 2025

أتم ليروي ساني اتفاقه مع بايرن ميونيخ وانضم للفريق حتى صيف 2025.

ليروي ساني النادي : مانشستر سيتي بايرن ميونيخ

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت عن توقيع ساني لصالح بايرن ميونيخ حتى عام 2025.

وخضع ليروي ساني جناح مانشستر سيتي اليوم الخميس للكشف الطبي مع بايرن ميونيخ بعد توصل الأطراف الثلاثة لاتفاق.

وتشير بعض التقارير إلى أن الصفقة ستكلف بايرن نحو 53 مليون يورو، ومن المنتظر الإعلان عنها خلال ساعات.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة بعد إتمام كل شيء.

وأعلن ليروي ساني في وقت سابق رفضه الاستمرار رفقة مانشستر سيتي وتجديد تعاقده الذي ينتهي في صيف عام 2021.

وكان ساني هدفا لبايرن ميونيخ في الانتقالات الصيفية الماضية لكن إصابته بقطع في الرباط الصليبي أجلت كل شيء.

صاحب الـ24 عاما شارك مع سيتي في 135 مباراة سجل خلالهم 39 هدفا وصنع 45 آخرين.

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ساني يكمل الكشف الطبي لبايرن