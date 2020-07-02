تنس - تعافي دجوكوفيتش وزوجته من فيروس كورونا

تعافى نوفاك دجوكوفيتش لاعب التنس الصربي والمصنف الأول عالميا، وزوجته من فيروس كورونا.

وكان قد تم إعلان إصابة اللاعب وزوجته يوم 23 من شهر يونيو الماضي بفيروس كورونا بسبب عدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي خلال جولة أدريا.

وكشفت صحيفة ليكيب أن مركز دجوكوفيتش الإعلامي أعلن اليوم الخميس سلبية عينة اللاعب وزوجته من فيروس كورونا.

وكان قد تم عزل أسرة دجوكوفيتش في صربيا بعد إصابته من أسبوعين.

وشهدت جولة أدريا التي قام بها اللاعب بجانب عدد من اللاعبين بحضور الحفلات وخوض منافسات استعراضية.

وكان قد تم مشاهدة اللاعبين في حفل بملهى ليلي في بلجراد مخالفا لقواعد التباعد الاجتماعي.

ومن جانبه صرح أندي مواري لاعب التنس السابق أن ما قام بها دجوكوفيتش يجب أن يكون درسا للجميع.

وكان دجوكوفيتش قد نظم جولة أدريا وبدأت في بلجراد بصربيا وانتقلت إلى زادار في كرواتيا.

وشهدت البطولة حشودا من الجماهير خلال مباراة الافتتاح في بلجراد كما تم حضور المؤتمرات الصحفية للاعبين سويا.

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