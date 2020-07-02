صلاح يواجه سيتي وعينه على رقم قياسي جديد

يدخل الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول مباراة مانشستر سيتي يوم الخميس وعينه على رقم قياسي جديد.

ويحل ليفربول ضيفا على سيتي ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي بعد ضمان تحقيق لقب المسابقة قبل نهاية الموسم بـ7 جولات.

إذا نجح صلاح في تسجيل هدف أو صناعة هدف أمام سيتي، سيرفع رصيده من الأهداف التي أسهم فيها إلى 100 هدف في الدوري مع ليفربول.

فقد سجل الدولي المصري 73 هدفا وصنع 26 بمجموع 99 هدفا، وذلك خلال 114 مباراة بالدوري الإنجليزي بقميص الحمر.

لاعب واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي أسهم في 100 هدف (تسجيل وصناعة) في عدد مباريات أقل، وهو آلان شيرار لاعب بلاكبيرن ونيوكاسل يونايتد السابق خلال 100 مباراة.

صلاح لعب 9 مباريات ضد مانشستر سيتي، انتصر في 4 وخسر مثلها وتعادل في واحدة.

وهز لاعب المقاولون العرب السابق شباك سيتي 4 مرات وصنع هدفين.

ويدافع صلاح عن جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في الموسمين الأخيرين، وذلك بعد التتويج بلقب المسابقة الغائب عن ليفربول منذ 30 عاما.

وسجل الدولي المصري 17 هدفا في الدوري هذا الموسم، بفارق هدفين عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال (19 هدفا)، وهدف عن داني إنجز مهاجم ساوثامبتون (18 هدفا).

في موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، وبفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في الموسم الماضي فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وأوباميانج، برصيد 22 هدفا.

لاعبان فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي حققا الجائزة 3 مرات، وهما شيرار وتييري هنري هداف أرسنال.

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