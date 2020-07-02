جوارديولا: سنقاتل ليفربول على لقب الموسم المقبل وعلينا تقليص الفجوة

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه سيقاتل ليفربول وغيره على لقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

ويحل ليفربول المتوج بلقب الدوري الإنجليزي ضيفا على سيتي يوم الخميس في قمة الجولة 32 من المسابقة التي حصد السيتيزنز لقبها في الموسمين الأخيرين.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه "سنحاول القتال مع ليفربول والخصوم الآخرين على اللقب في المواسم المقبلة"

وأضاف المدرب الإسباني "ليفربول لعب بشكل رائع خلال الموسم الحالي، وعلينا أن نفعل المزيد".

وتابع "كرة القدم تساعدك دائما على فهم أفضلية الجانب الآخر، وعليك دائما محاولة تقليص الفجوة".

وأكمل "في المباريات الـ7 أو الـ8 المتبقية في الموسم الحالي وخلال الموسم المقبل يجب أن نعمل بجد وبطريقة أفضل".

واستمر بيب "هناك تفاصيل كثيرة ونحن لسنا بعيدين، ولكن علينا أن نفعل المزيد في جوانب عديدة".

وأتم "لدينا الآن الكثير من المباريات ونفكر في النتيجة للوصول إلى منافسات الكأس بأفضل طريقة، اللعب بشكل جيد في الدوري الإنجليزي هو المفتاح".

ويسعى سيتي لحصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، إذ يلعب مع أرسنال في نصف نهائي كأس إنجلترا على ملعب ويمبلي.

فيما انتصر سيتي بنتيجة 2-1 على ريال مدريد في سنتياجو برنابيو بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قبل أن تتوقف المسابقة بسبب انتشار فيروس كورونا، وينتظر استكمال البطولة.

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