خبر في الجول - تحديد موعد عودة الإسماعيلي للتدريبات الجماعية

الأربعاء، 01 يوليه 2020 - 22:48

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

حدد نادي الإسماعيلي موعد عودة الفريق الأول لكرة القدم لتدريباته الجماعية مرة أخرى استعدادا لاستئناف الدوري.

وكشف مصدر مسؤول داخل الإسماعيلي لـFilGoal.com: "إدارة النادي قررت بشكل نهائي تجمع اللاعبين والجهاز الفني عصر السبت المقبل على استاد الإسماعيلية".

وأضاف "الجهاز الفني بقيادة ديديه جوميز حدد الخامسة مساء موعدا لانطلاق المران وأبلغنا اللاعبين بهذا القرار".

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وأكمل "أما اللاعبون المغتربون ستكون إقامتهم في إحدى الفنادق خلال فترة التدريبات".

وأتم المصدر تصريحاته "الإقامة في الفندق ستكون من خلال اتخاذ إجراءات احترازية مشددة ضمن طرق مكافحة وباء كورونا والحفاظ على سلامتهم".

وأجرى فريق الإسماعيلي المسحة الطبية الأولى للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، تمهيدا للعودة للتدريبات الجماعية.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة من 18 مباراة.

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