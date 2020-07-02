أحمد عيد يحكي قصة نجاته من الموت في ليبيا بسبب إصابة قوية

حكى أحمد عيد عبد الملك لاعب منتخب مصر السابق، قصة نجاته من الموت المحقق أثناء اللعب في أهلي بنغازي الليبي.

وقال أحمد عيد عبد الملك في تصريحات لقناة النهار: "أثناء لعبي في أهلي بنغازي تعرضت لإصابة قوية في رأسي بأحد المباريات وخرجت مستبدلا في الدقيقة الأولى".

وأضاف "خرجت وجلست على دكة البدلاء وظننت أن الأمر سهلا. حكوا لي بعد ذلك أننا سجلنا هدفا فقمت وتشاجرت مع حارس مرمانا".

عيد واصل "أدركوا فورا أنني لست في وعيي. واتضح أنني تعرضت لنزيف داخلي".

وأتم "رئيس النادي وفر طائرة إسعاف لي ساهمت في إنقاذ حياتي. لذلك أشكره بشدة على تصرفه معي".

أحمد عيد عبد الملك لعب مع أهلي بنغازي في عام 2014، معارا من نادي الزمالك ولمدة موسم واحد، قبل العودة لنادي الزمالك والتتويج مع الفريق ببطولتي الدوري وكأس مصر.

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