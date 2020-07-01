مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول كواليس اجتماع مرتضى باللاعبين "لم يتطرق لاستكمال الدوري"

الأربعاء، 01 يوليه 2020 - 22:24

كتب : FilGoal

ميتشو في حديث مع مرتضى منصور و أمير مرتضى

لم يتم التطرق لمناقشة عودة الدوري في اجتماع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ببعض من لاعبي الفريق الأول مساء اليوم الأربعاء.

وقال مصدر من الزمالك -فضل عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "الاجتماع بين مرتضى منصور ولاعبي الزمالك لم يتم التطرق فيه لعودة الدوري".

وواصل "اللاعبون لن يخوضوا المران مساء غد الخميس ولكن سيخضعون للبروتوكلات الطبية التي تتضمن إجراء المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا".

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وأضاف "سينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب بعد الخضوع للمسحة الثانية بعد الاتفاق على كل شيء خلال الاجتماع".

وأتم "اللاعبون وافقوا على التنازل عن 50% من رواتب أربعة أشهر على أن يحصلون على باقي المبلغ غدا بناء على ما تم الاتفاق عليه".

وكان مرتضى اجتمع ببعض من لاعبي الزمالك في حضور المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة.

كان الزمالك قد أصدر حٌزمة من قرارات رسمية، اتخذها مجلس إدارة النادي بعد اجتماعه اليوم الأربعاء، من بينها خضوع اللاعبين لمسحة طبية مساء غد الخميس قبل استئناف التدريبات استعدادا للمرحلة المقبلة. (طالع قرارات الزمالك كاملة)

يذكر أن الزمالك هو آخر الفرق المصرية التي ستٌخضع لاعبيها للمسحة الطبية لفيروس كورونا، إذ أجرى الإسماعيلي المسحة الطبية اليوم الأربعاء، وكان قد سبقهما باقي فرق الدوري المصري الممتاز، مع استئناف بعض الفرق للتدريبات بالفعل.

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