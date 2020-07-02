جوندوجان: كلوب وجوارديولا هما ميسي ورونالدو عالم التدريب

الخميس، 02 يوليه 2020 - 12:38

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - بيب جوارديولا

وصف إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي، مدربه بيب جوارديولا ويورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأنهما ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عالم التدريب.

جوندوجان كان من المحظوظين الذين تدربوا على يد كلاهما، وتعامل لسنوات مع الثنائي عن قرب.

وقال جوندوجان في تصريحات لشبكة beIN sports عن كلوب وجوارديولا "كلاهما ناجحان، رائعان على الصعيد الشخصي والمهني، هناك قواسم كثيرة مشتركة بينهما".

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وأضاف "هناك اختلافات بسيطة في بعض التفاصيل بينهما، لكل منهما طريقته في التدريب، ومن الصعب أن تقول من الأنجح بينهما".

وتابع "إنهما يمثلان ميسي ورونالدو في عالم التدريب".

وأكمل "علينا أن نكون سعداء لمشاهدة مدربين قادرين على قيادة كل فريق لهذا المستوى العالي من الأداء".

وأتم "أنا سعيد لأنني حظيت بفرصة التدرب تحت قيادة كلوب وجوارديولا وأشعر بالامتنان".

ولعب الدولي الألماني لمدة 4 مواسم تحت قيادة كلوب في صفوف بروسيا دورتموند، ولمدة 3 سنوات مع جوارديولا.

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