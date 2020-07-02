الناهيري: مباراة الأهلي حياة أو موت.. نريد لقبنا "المسروق"

شدد محمد الناهيري مدافع الوداد المغربي أن مواجهة فريقه مع الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ستكون مباراة حياة أو موت.

وتأتي تصريحات الناهيري لموقع le360 المغربي عقب قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بلعب مباراتي نصف النهائي، بين الأهلي والوداد من جهة، والزمالك والرجاء المغربي من جهة أخرى، عن طريق مباراة إقصائية واحدة.

وقال الناهيري: "المباراة ستكون مختلفة لأنه لن تكون هناك فرصة للتعويض. سنكون مطالبين بالتركيز وبذل المزيد من الجهد من أجل تخطي عتبة الفريق المصري والوصول للمباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي" .

وأكمل المدافع "معنويات لاعبي الوداد جد مرتفعة بعد عودتهم للتداريب الجماعية بعد الحجر الصحي. الطاقم التقني للفريق الأحمر الذي يقوده الإسباني خوان كارلوس جاريدو، استحسن كثيرا جاهزية لاعبيه. جميع مكونات فريقه تعي صعوبة المرحلة المقبلة وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، خاصة وأن الفريق يخوض تحدي الحفاظ على لقب الدوري الاحترافي، واستعادة اللقب المسروق في دوري أبطال إفريقيا" .

وشدد الناهيري "لاعبو الوداد سيعتبرون مباراة الأهلي آخر مباراة في مسار كل واحد منهم، ولن يتنازلوا عن تحقيق نتيجة الفوز وبلوغ المباراة النهائية".

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن موعد وطريقة استئناف دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، حيث ستقام البطولتان في سبتمبر المقبل بنظام المباراة الواحدة بداية من أين توقفت، نصف النهائي.

بيان كاف عقب اجتماع اللجنة التنفيذية الذي أقيم بتقنية الفيديو كونفرينس قال إن مكان إقامة مباريات دوري الأبطال سيحدد في وقت لاحق، أما الكونفدرالية فستقام مبارياتها في المغرب.

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