مواعيد مباريات اليوم 2 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.. ريال مدريد للابتعاد بالصدارة وقمة إنجليزية

الخميس، 02 يوليه 2020 - 10:54

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي

تشهد مباريات اليوم 2 يوليو 2020 قمة إنجليزية بين ليفربول ومانشستر سيتي رغم تحقيق الريدز لقب الدوري بشكل رسمي.

كما تقام مباراة ريال مديد أمام خيتافي، ويسعى النادي الملكي للابتعاد بالصدارة عن برشلونة غريمه التقليدي.

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الدوري الإنجليزي:

يحل توتنام ضيفا على شيفلد يونايتد في السابعة مساء ضمن مباريات الجولة 32 وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ويستضيف مانشستر سيتي فريق ليفربول في قمة الجولة في التاسعة والربع مساء عبر نفس القناة.

وضمن ليفربول لقب الدوري بعدما وصل إلى النقطة 86 بينما مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 63 نقطة.

الدوري الإسباني:

تقام مباراتان في السابعة والنصف مساء إذ يواجه إيبار فريق أوساسونا بينما يستضيف ريال سوسيداد فريق إسبانيول.

ويستضيف ريال مدريد جاره خيتافي في العاشرة مساء ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري الإسباني وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ويحتل ريال مدريد الصدارة برصيد 71 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة.

الدوري الألماني:

يستضيف فيردر بريمن فريق هايندهايم في الثامنة والنصف في ذهاب ملحق التأهل للدوري الألماني.

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ليفربول مانشستر سيتي مواعيد مباريات اليوم 2 يوليو
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