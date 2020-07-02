محمد صديق يكشف سبب رحيله عن الزمالك.. ولماذا هاجم الأهلي سابقا

تحدث محمد صديق مدافع الزمالك والأهلي السابق عن سبب رحيله عن الزمالك والانتقال إلى الأهلي، وكشف أيضا سبب هجومه ضد الأهلي في وقت سابق.

وقال محمد صديق في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "2005 كانت سنة انتخابات في الزمالك. عقدي انتهى ولم يتحدث معي أحد بخصوص التجديد سوى آخر أسبوع، وكنت مستعدا للعدول عن قراري والاستمرار، لكنني لم أجد التقدير المناسب، لذلك انتقلت إلى الأهلي".

وأضاف "لعبت في الزمالك رفقة جيل تاريخي وسعدت بما حققته معهم، وفي الأهلي نفس الأمر حققت بطولات وسعدت باستقبال الجمهور لي. الأمر عندي مختلف عن الجماهير وليس انتماء لأي من الفريقين".

صديق أتبع "البطولة الأغلى في حياتي هي دوري أبطال إفريقيا 2006 مع الأهلي، وأفضل فترات مسيرتي كانت مع الزمالك".

واستمر "حين كنت لاعبا في الزمالك كنت أشعر بأن الأهلي يُجامل تحكيميا. ده ظلم وأبو تريكة بيمثل. وحين انتقلت إلى الأهلي وجدت نفس الأمر، أشعر بأن الزمالك يُجامل وحازم إمام بيمثل. بعد اعتزالي أدركت بأن الحكام جزء من المنظومة والجميع يخطئ عن غير قصد".

وعن عدم العمل في الأهلي عقب الاعتزال وسبب هجومه على النادي في وقت سابق، قال "بعد اعتزالي قابلت سامي قمصان وكان مدربا في ناشئين الأهلي. قلت له بأنني أريد بدء مسيرتي هناك، وقابلت محمد عامر المدير الفني للقطاع وقتها، وهادي خشبة المشرف على قطاع الكرة".

واستدرك "لكنني شعرت بأنني غريب ولا أقابل بترحاب، وكان هذا سر تصريحاتي السابقة ضد الأهلي، لكن حقيقة الأمر كان يتعلق بأشخاص وليس النادي نفسه".

وأتم صديق حديثه بإجابة بعض الأسئلة القصيرة، أهمها "بين أفضل مدافعي الكرة المصرية مؤخرا أنا معجب بمحمود علاء. وبين المدافعين الذين عاصرتهم، أعتبر وائل القباني أفضلهم. وأختار أشرف بنشرقي كأفضل لاعب في الدوري هذا الموسم".

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