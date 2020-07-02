محمد صلاح: أتمنى استغلال الزمالك للدوري كبروفة استعدادا لـ إفريقيا.. ولماذا لا يلعب طارق ودونجا سويا؟

أوضح محمد صلاح مدرب الزمالك السابق رأيه في عودة لاعبي الأبيض للتدريبات وكذلك إمكانية انضمام نبيل عماد "دونجا" لصفوف النادي.

نبيل دونجا النادي : بيراميدز الزمالك

وأصدر مجلس إدارة الزمالك 10 قرارات من بينها عودة الفريق للتدريبات (طالع التفاصيل).

محمد صلاح علق قائلا: "فترة الإعداد ستكون مضغوطة وقد يتخللها مباريات ودية، وأتمنى أن يستغل الزمالك المشاركة في مباريات الدوري كبروفة استعدادا لمواجهات دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف عبر قناة "TEN": "لن يكون هناك فرصة مع عودة الدوري لخوض وديات وينطبق الأمر ذاته في الوقت الحالي بسبب ضعف الحالة البدنية للاعبين، لذلك أتمنى مع ضغط المباريات أن تكون الإصابات قليلة جدا".

وعن إمكانية انضمام دونجا للزمالك واصل "هو لاعب جيد وظهر بشكل رائع مع بيراميدز ويقدم المساندة الهجومية لماذا نقول أنه بديل لطارق حامد لماذا لا يلعبا سويا؟".

وأكمل "الزمالك يعمل على تعزيز المراكز التي لا يوجد لها بديل، خاصة الظهير الأيمن والمهاجم ولاعب وسط لتكتمل صفوفه".

وأتم "أقول إنه لا غنى عن طارق حامد، وقد يلعب الثنائي سويا في حالة احتياج المدير الفني لهما، محمود عبد العزيز لا نعرف موعد عودته بسبب إصابته بالصليبي ومحمد حسن يحتاج للخبرة".

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