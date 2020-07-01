تشكيل تشيلسي – بوليسيتش وأبراهام وويليان يقودون الهجوم ضد وست هام

الأربعاء، 01 يوليه 2020 - 20:24

كتب : FilGoal

ويليان يسجل في مانشستر سيتي

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه الذي سيلاقي وست هام اليوم الأربعاء في ملعب لندن الأولمبي في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع بـ54 نقطة، فيما يأتي وست هام في المركز الـ17 بـ27 نقطة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: كيبا

في الدفاع: ماركوس ألونسو- أندرياس كريستنسين- أنطونيو روديجير- سيزار أزبليكويتا

في الوسط: نجولو كانتي- ماتيو كوفاسيتش- روس باركلي

في الهجوم: كريستيان بوليسيتش- تامي أبراهام- ويليان

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