تشكيل تشيلسي – بوليسيتش وأبراهام وويليان يقودون الهجوم ضد وست هام

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه الذي سيلاقي وست هام اليوم الأربعاء في ملعب لندن الأولمبي في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع بـ54 نقطة، فيما يأتي وست هام في المركز الـ17 بـ27 نقطة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: كيبا

في الدفاع: ماركوس ألونسو- أندرياس كريستنسين- أنطونيو روديجير- سيزار أزبليكويتا

في الوسط: نجولو كانتي- ماتيو كوفاسيتش- روس باركلي

في الهجوم: كريستيان بوليسيتش- تامي أبراهام- ويليان

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