كلوب: ممر شرفي من سيتي؟ لفتة جميلة لكني لا أهتم بها

الأربعاء، 01 يوليه 2020 - 17:06

كتب : FilGoal

كلوب - جوارديولا - ليفربول - مانشستر سيتي

لا يهتم يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأمر الممر الشرفي الذي ينوي مانشستر سيتي وقوفه للحمر خلال مباراة الفريقين يوم الخميس، بعد التتويج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي الأربعاء: "ممر شرفي من سيتي؟ إنها لفتة جميلة لكني لا أهتم بها حتى أكون صادقا".

وأضاف "نحن ذاهبون لملعب الاتحاد للفوز بالمباراة، وليس للاحتفال بما حدث قبل أسبوع".

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ليفربول حصد لقب الدوري الإنجليزي رسميا قبل 7 جولات من نهاية الموسم بعد المنافسة مع سيتي الوصيف.

وتابع كلوب "لست متأكدا مما إذا كنت قد حظيت بممر شرفي في مشواري التدريبي بألمانيا، إنها تقاليد إنجليزية لطيفة".

كان بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي قد أكد أن لاعبيه سيقومون بالاصطفاف أمام لاعبي ليفربول في ممر شرفي قبل مباراة الفريقين الخميس.

وقال جوارديولا عن إمكانية وقوف لاعبيه في ممر شرفي أمام فريق ليفربول "بالطبع سنقوم بذلك".

وأضاف في مؤتمر صحفي "نحن دائما نستقبل فريق ليفربول عندما يأتي إلى استاد الاتحاد بطريقة لا تصدق، لا يمكنهم الشكوى".

ليفربول تُوج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ 19 في تاريخه وصار على بُعد لقب واحد من مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي.

خلال 30 عاما خاض ليفربول 1149 مباراة منذ موسم 1990-91 من أجل اللحاق باللقب الـ 19.

حقق الحمر الفوز في 595 مباراة بنسبة 52% من مبارياته وحصد 2075 نقطة.

ليفربول جمع 108 نقطة من 60 مباراة أمام توتنام كأكثر من حقق نقاط أمامه ومن ثم 105 أمام إيفرتون و101 أمام وست هام.

فيما حقق الحمر نسبة انتصارات 100% أمام برايتون وهيدرسفيلد ونوتس كاونتي.

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