تقرير تونسي: بعد الاتفاق مع النقاز.. المباركي يرحل عن الترجي والدوري المصري وجهته المقبلة

الأربعاء، 01 يوليه 2020 - 17:44

كتب : FilGoal

إيهاب المباركي

فشلت المفاوضات بين نادي الترجي التونسي ولاعبه إيهاب المباركي لتجديد تعاقده، ليرحل الظهير الأيمن عن فريق باب سويقة.

وخلال الفترة الماضية حاول الترجي تجديد تعاقده إيهاب المباركي، ولكن دون الوصول لاتفاق بين الطرفين.

ليقرر النادي التونسي السير في اتجاه آخر والاتفاق مع حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق.

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وذكرت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية أن المباركي تمسك بالحصول على جميع مستحقاته المتأخرة مع الترجي قبل تجديد تعاقده وهو ما لم يوافق عليه النادي التونسي.

وأضافت الصحيفة أن المباركي حدد وجهته المقبلة وهي الدوري المصري، ولكن دون الكشف عن النادي الذي سينضم له.

إيهاب المباركي البالغ من العمر 28 انضم للترجي عام 2013 قادما من نادي إيفيان الفرنسي.

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