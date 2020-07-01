والد جريزمان ردا على سيتيين: "لتتحدث يجب أن تملك مفاتيح الشاحنة وأنت مجرد راكب"

رد ألين جريزمان والد أنطوان جريزمان نجم برشلونة بقوة على كيكي سيتيين المدير الفني للفريق بعد تصريحاته عقب لقاء أتليتكو مدريد.

أنطوان جريزمان شارك بديلا مع برشلونة أمام أتليتكو مدريد في الدقيقة الـ90. مشاركة هي الثالثة له كبديل في آخر 4 مباريات.

ومشاركة صاحب الـ29 عاما أمس الثلاثاء، جاءت بعدما أجرى عمليات التسخين منذ منتصف الشوط الثاني تمهيدا للمشاركة.

كيكي سيتيين صرح في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء عن جريزمان "سأتحدث معه لاحقا، لكنني لن أعتذر له بكل تأكيد. لا أتفق بأن مشاركته في الدقيقة الأخيرة مهينة له، لكنني أقدر بأنه قد يشعر بالسوء حيال ذلك".

والد جريزمان رد عبر حسابه الشخصي على انستجرام قائلا "لكي تتحدث يجب أن تملك مفاتيح الشاحنة. أنت مجرد راكب". تصريحات تشير لدور سيتيين كمدرب مؤقت للفريق خلفا لإرنستو فالفيردي.

وسرعان ما حذف والد جريزمان منشوره بعدها بقليل، لكنها انتشرت في وسائل الإعلام بكل تأكيد.

تأتي أزمة جريزمان استمرارا لأزمات لاعبي برشلونة مع سيتيين مؤخرا، وعلى خلفية النتائج المخيبة في المباريات الأخيرة.

بعد مباراة سيلتا فيجو، دخل سيتيين في شجار عنيف مع اللاعبين حسب صحيفة ماركا. (طالع التفاصيل)

برشلونة تعادل مع أتليتكو مدريد بهدفين لكل فريق. تعادل يمنح الفرصة لريال مدريد لتوسيع الفارق بينهما إلى 4 نقاط في حالة الفوز على غدا على خيتافي.

كيكي سيتيين تولى تدريب برشلونة منتصف شهر يناير الماضي، خلفا لإنرنستو فالفيردي مدرب الفريق السابق والذي أقيل من منصبه.

صاحب الـ61 عاما قاد برشلونة في 18 مباراة حتى الآن. فاز في 11 مباراة، وتعادل في أربع، وخسر ثلاث آخرين.

أنطوان جريزمان انضم لبرشلونة بداية الموسم الجاري قادما من أتليتكو مدريد مقابل 120 مليون يورو. وشارك بطل العالم مع الفريق هذا الموسم في 28 مباراة. سجل فيهن ثمانية أهداف وصنع أربعة آخرين.

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