تشيلسي يعلن عن قميصه للموسم الجديد.. "القصة السحرية لـ أليس"

أعلن نادي تشيلسي عن قميصه للموسم الجديد 2020-2021 بطريقة رائعة بأسلوب "أليس في بلاد العجائب"، إذ بث فيلما قصيرا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

لنشاهد الفيلم الدعائي القصير أولا والذي وصفه تشيلسي بـ"القصة السحرية لـ أليس".

النادي اللندني أصبح لديه راعيا جديدا على قميصه للموسم المقبل، شبكة اتصالات للهواتف الجوالة ترعاه، لتستبدل شركة يوكوهوما للإطارات.

القميص الجديد سيكون أزرقا بالكامل مع أطراف زرقاء أيضا لكن من الدرجة الأقرب للأسود من الأطراف والرقبة.

وصرح تامي أبراهام مهاجم تشيلسي عن هذا القميص الجديد قائلا: "تصميم هذا القميص ذكي للغاية، يعبر عن تشيلسي جدا".

وواصل "يمكنك أن ترى القصة خلف القميص وترى كيف يبدو، كل التفاصيل الصغيرة التي تذكرك وكأنه بدلة جيدة".

وستبدأ أندية الدوري الإنجليزي تباعا خلال شهر يوليو في الإعلان عن قمصانها للموسم الجديد.

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