رائعتا برونو وجرينوود تكتبان ما لم يحدث منذ 38 عاما.. يونايتد يضرب برايتون بثلاثية

مازال برونو فيرنانديز يواصل نثر سحره على مانشستر يونايتد وانضم له اليوم ماسون جرينوود.

مانشستر يونايتد ينهي عقدة لازمته 38 عاما ويتغلب على برايتون في ملعبه أميكس بثلاثية دون رد في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

سجل أهداف المباراة ماسون جرينوود في الدقيقة 17 وأضاف برونو الهدفين الثاني والثالث في الدقائق 30 و50.

ورفع الفوز رصيد يونايتد إلى 52 نقطة يحتل بهم المركز الخامس بفارق الأهداف عن ملاحقه ولفرهامبتون.

فيما يبتعد يونايتد عن تشيلسي الرابع بفارق نقطتين وللأخير لقاء أقل.

أما برايتون فتجمد رصيده عند 33 نقطة يحتل بهم المركز الـ15.

ولازمت مانشستر يونايتد عقدة في ملعب برايتون كلما زاره إذ أنه لم يحقق الفوز عليه منذ عام 1982.

ومنذ ذلك الوقت هبط برايتون والتقيا في مسابقتي الكأس ولكن لم يفز يونايتد أبدا.

واليوم أنهى يونايتد تلك العقدة بأداء ممتع.

ثلاثية جميلة

بدأت المباراة بضغط هجومي من يونايتد وتكتل دفاعي قوي من برايتون.

لم تكن هناك أي فرص خطيرة حتى الدقيقة 12 حينما أطلق برونو فيرنانديز تسديدة قوية ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى برايتون.

وعقب خمس دقائق توغل جرينوود داخل منطقة الجزاء وسدد كرة زاحفة بيسراه سكنت الشباك لتعلن عن أول أهداف يونايتد.

وفي الدقيقة 30 مرر بوجبا الكرة إلى برونو الذي سدد بيمناه وغيرت تجاهها بعدما ارتطمت بقدم مدافع برايتون لتسكن الشباك ويقتل يونايتد المباراة بهدف ثان.

ومن هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 50 بدأنا نيمانيا ماتيتش وأرسل جرينوود عرضية رائعة من الناحية اليسرى قابلها برونو فيرنانديز بتسديدة بيمناه على الطائر لتسكن الشباك وتعلن عن الهدف الثالث للشياطين الحُمر.

وشهدت المباراة في الشوط الثاني تصدي دي خيا لتسديدتين قويتين من لاعبي برايتون ليحرم أصحاب الأرض من هدفين.

وأجرى مانشستر يونايتد خمسة تبديلات بعد ذلك بإشراك أندرياس بيريرا وسكوت مكتوميناي وبراندون ويليامز وأديون إيجالو ودانييل جيمس بدلا من برونو وبوجبا ولوك شو ومارسيال وراشفورد.

هبط مستوى يونايتد فيما تبقى من اللقاء ولم يحدث برايتون أي مفاجأة لينتصر يونايتد بثلاثية دون رد.