حوار – بركات: لا يوجد قرار باستبعاد أي لاعب من منتخب مصر.. وهذا ما نفكر فيه بعد عودة الدوري

الأربعاء، 01 يوليه 2020 - 00:09

كتب : FilGoal

حسام البدري - محمد بركات - طارق مصطفى - الجهاز الفني لمنتخب مصر

شدد محمد بركات مدير منتخب مصر أنه لا يوجد أي قرار من الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري باستبعاد أي لاعب من صفوف الفريق للأبد.

وتحدث بركات عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الثلاثاء قائلا: "لا يوجد أي قرار من منتخب مصر باستبعاد لاعبين".

وأوضح بشكل منفرد "بالنسبة لمحمد النني فكل مرحلة بل كل مباراة ولها لاعبيها وليس شرطا أن تكون أساسيا في مباراة وأن تلعب التالية".

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واستدرك "لكن النني لاعب فنيا لا غبار عليه ويضيف الكثير لأي فريق ولمنتخب مصر ونحن نقدره كثيرا".

وعن عمرو وردة قال: "وردة كان أساسيا لفترة كبيرة مع منتخب مصر ولكن لنكن صرحاء هو من أبعد نفسه عن المنتخب لذا هو من سيعيد نفسه".

وواصل "يجب أن يكون تركيز وردة 100% في الملعب وأن يتحمل مسؤولية قميص منتخب مصر وفي ذلك الوقت سيعيده البدري، ولقد سمعت عن احتمالية تجديد باوك لتعاقده وهذا نبأ جيد وأتمنى أن يستغل الفرصة".

وأضاف "أتذكر على سبيل المثال أن البدري ضم كهربا في وقت لم يكن يلعب ولكنه اجتمع معه وطالبه بالتركيز داخل الملعب فقط والابتعاد عن المشاكل".

وأكمل "لكن بعد ما بدر منه في لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك قرر البدري إبعاده عن معسكر لقاء توجو الذي كان من المقرر إقامته في شهر مارس الماضي تجنبا للمشاكل".

ووجه بركات رسالة للاعبين قائلا: "أنصح كل اللاعبين للتركيز داخل وخارج الملعب كي لا يسرقهم العمر ليصنعوا الإنجازات".

وتابع "لماذا أعطى البدري حقه الآن لأنني أتذكر إنني غضبت منه وقتها كان يجلسني على مقاعد البدلاء في الأهلي مثلما حدث في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي في 2012".

وأضاف "وقتها غضبت ولكن الآن أدرك أنه كان القرار الصحيح وقدم البدري أفضل مباراة في مسيرته واعتذرت له عن تفكيري الأناني كلاعب في ذلك الوقت".

وانتقل بركات للحديث عن أحمد المحمدي قائلا: "سبب اختلاف طريقة اللعب بين منتخب مصر وناديه أستون فيلا هي سبب قلة مشاركاته فقط".

تأجيل كأس أمم إفريقيا

وعن تأجيل كأس أمم إفريقيا من يناير 2021 لـ2022 قال: "كان القرار متوقعا بعد تأجيل كل البطولات الكبرى".

وأضاف "الآن ننتظر معرفة قرارات الاتحادا لإفريقي بشأن الأجندة الدولية في شهر أكتوبر ونوفمبر وإن كنا سنخوض مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا فيها أم تصفيات كأس العالم".

وتابع "حال عدم وجود ارتباط رسمي سنسعى لخوض وديات، البدري يريد الاجتماع باللاعبين".

وأتم "نحن سعداء بعودة الدوري والبدري سعيد بفكرة خوض فترة إعداد للفريق لستة اسابيع لأننا حال خوضنا مباريات التصفيات نريد أن نكون في أتم الجاهزية مثل كل لاعبي إفريقيا المحترفين في أوروبا الذين يلعبون الآن".

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