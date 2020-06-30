اعتماد عقد فايلر وبيبو رئيسا لقطاع الناشئين.. تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي

أعلن مجلس إدارة الأهلي عن قراراته النهائية بعد اجتماع المجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.

وجاء على رأس قرارات مجلس الأهلي اعتماد عقد ريني فايلر المدير الفني للأهلي بعد تجديد تعاقده لمدة موسم.

كذلك تعيين خالد بيبو رئيسا لقطاع الناشئين في النادي.

وجاء نص بيان الأهلي للإعلان عن قرارات اجتماع المجلس كالآتي:

"ناقش مجلس الإدارة في اجتماعه اليوم برئاسة محمود الخطيب الدراسة المقدمة من خالد الدرندلي أمين الصندوق وكذا الدراسة الهندسية التي تقدم بها سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، وفي ضوء الدراستين ووفقا لإحتياجات أعضاء النادي والفرق الرياضية، وافق المجلس على استكمال خمس مشروعات وهي:-

تشطيب الدور الثاني من مدرج التتش الجديد وتجهيزه كاملا لفريق الكرة، وبقية الفرق الرياضية.

البدء في تنفيذ البوابة الرئيسية لمقر الجزيرة ناحية مرسى النهر.

الإنتهاء من الأسوار الخاصة بفرع النادي بمدينة نصر بالكامل ناحية طريق النصر.

البدء الفوري في تنفيذ الجراج السطحي بفرع مدينة نصر لمواجهة تكدس سيارات الأعضاء في الشوارع المحيطة بالنادي.

الانتهاء من مجمع الاسكواش وصالة الجمباز وصالة الكاراتيه بفرع النادي بالشيخ زايد.

استكمال الفرع الرابع للنادي بالتجمع الخامس.

اعتماد التعاقد مع فايلر

"اعتمد مجلس إدارة النادي في اجتماعه ظهر اليوم التعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم جديد، وذلك في ضوء المفاوضات التي قام بها المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة على مدار الأيام الماضية والمكلف من محمود الخطيب رئيس النادي بذات المهمة ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات".

"واستقر الأمر بعد عرض مرتجي الذي بذل جهدًا كبيرًا على أن يكون التعاقد لمدة سنة واحدة في ضوء المعطيات الحالية على مستوى العالم كله، وسوف يعود فايلر للقاهرة الإثنين المقبل لاستكمال مهمته مع الفريق على الصعيدين المحلي والإفريقي".

خالد بيبو رئيسا لقطاع الناشئين

"اعتمد مجلس الإدارة تصور لجنة التخطيط للكرة الخاص بقطاع الناشئين في الموسم الجديد، وتعيين خالد بيبو رئيسا للقطاع وتكليفه بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفرق ومدرسة الكرة والعرض على لجنة التخطيط في الاجتماع القادم".

فتحي مبروك رئيسا لإدارة المواهب

"وافق مجلس الإدارة في اجتماع اليوم على ترشيح لجنة التخطيط للكرة وتعيين الكابتن فتحي مبروك رئيسا لإدارة المواهب، وتكليفه بتقديم تصور جديد للإدارة يتماشى مع احتياجات قطاع الكرة خلال المرحلة القادمة في مختلف الأعمار السنية".

شطة مديرا عاما لأكاديميات النادي

"قرر مجلس إدارة النادي تعيين الكابتن عبد المنعم شطة مديرًا عاما لأكاديميات النادي بناء على رؤية لجنة التخطيط للكرة وتكليفه بتقديم التصور الخاص بكافة فروع الأكاديميات والاستعداد للموسم الجديد في ظل المعطيات الحالية".

الأهلي يكلف رؤوف عبدالقادر بتشكيل الأجهزة للموسم الجديد

"كلف مجلس إدارة النادي عقب اجتماع اليوم رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لكافة الفرق الرياضية في الموسم الجديد. والعرض على مجلس الادارة في الاجتماع المقبل.. وطالب المجلس بسرعة الانتهاء من هذه المهمة وفقا للمعايير التي تم الاتفاق عليها والتي تهدف للارتقاء بالمستوى الفني والبدني للفرق في مختلف الأعمار السنية في جميع الألعاب".

الخطيب يطمئن على أمين صندوق اليد

"حرص محمود الخطيب رئيس النادي حرص على الاتصال الهاتفي بـ مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد والأطمئنان على صحته بعد الحادث الذي تعرض له في الفترة الأخيرة".

"وأكد رئيس النادي على دعمه ومساندته والتمنيات له بالشفاء العاجل والعودة سريعًا لممارسة عمله".

video:1

طالع أيضا

اختبار في الجول – هل تعرف الدوري الإنجليزي جيدا؟

كوميك بوك في الجول - حكاية قصة تتويج ليفربول التاريخية

رسميا - كاف يعلن موعد وطريقة استئناف بطولتي الأندية

خاص لـ في الجول - "كاف لم يسحب منا استضافة نهائي دوري الأبطال"

رسميا – كاف يعلن تأجيل كأس أمم إفريقيا عاما كاملا

أرقام في الجول - لماذا يريد الزمالك ضم دونجا؟