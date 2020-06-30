اعتماد عقد فايلر وبيبو رئيسا لقطاع الناشئين.. تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي
الثلاثاء، 30 يونيو 2020 - 19:50
كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين
أعلن مجلس إدارة الأهلي عن قراراته النهائية بعد اجتماع المجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.
وجاء على رأس قرارات مجلس الأهلي اعتماد عقد ريني فايلر المدير الفني للأهلي بعد تجديد تعاقده لمدة موسم.
كذلك تعيين خالد بيبو رئيسا لقطاع الناشئين في النادي.
وجاء نص بيان الأهلي للإعلان عن قرارات اجتماع المجلس كالآتي:
"ناقش مجلس الإدارة في اجتماعه اليوم برئاسة محمود الخطيب الدراسة المقدمة من خالد الدرندلي أمين الصندوق وكذا الدراسة الهندسية التي تقدم بها سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، وفي ضوء الدراستين ووفقا لإحتياجات أعضاء النادي والفرق الرياضية، وافق المجلس على استكمال خمس مشروعات وهي:-
- تشطيب الدور الثاني من مدرج التتش الجديد وتجهيزه كاملا لفريق الكرة، وبقية الفرق الرياضية.
- البدء في تنفيذ البوابة الرئيسية لمقر الجزيرة ناحية مرسى النهر.
- الإنتهاء من الأسوار الخاصة بفرع النادي بمدينة نصر بالكامل ناحية طريق النصر.
- البدء الفوري في تنفيذ الجراج السطحي بفرع مدينة نصر لمواجهة تكدس سيارات الأعضاء في الشوارع المحيطة بالنادي.
- الانتهاء من مجمع الاسكواش وصالة الجمباز وصالة الكاراتيه بفرع النادي بالشيخ زايد.
- استكمال الفرع الرابع للنادي بالتجمع الخامس.
اعتماد التعاقد مع فايلر
"اعتمد مجلس إدارة النادي في اجتماعه ظهر اليوم التعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم جديد، وذلك في ضوء المفاوضات التي قام بها المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة على مدار الأيام الماضية والمكلف من محمود الخطيب رئيس النادي بذات المهمة ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات".
"واستقر الأمر بعد عرض مرتجي الذي بذل جهدًا كبيرًا على أن يكون التعاقد لمدة سنة واحدة في ضوء المعطيات الحالية على مستوى العالم كله، وسوف يعود فايلر للقاهرة الإثنين المقبل لاستكمال مهمته مع الفريق على الصعيدين المحلي والإفريقي".
خالد بيبو رئيسا لقطاع الناشئين
"اعتمد مجلس الإدارة تصور لجنة التخطيط للكرة الخاص بقطاع الناشئين في الموسم الجديد، وتعيين خالد بيبو رئيسا للقطاع وتكليفه بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفرق ومدرسة الكرة والعرض على لجنة التخطيط في الاجتماع القادم".
فتحي مبروك رئيسا لإدارة المواهب
"وافق مجلس الإدارة في اجتماع اليوم على ترشيح لجنة التخطيط للكرة وتعيين الكابتن فتحي مبروك رئيسا لإدارة المواهب، وتكليفه بتقديم تصور جديد للإدارة يتماشى مع احتياجات قطاع الكرة خلال المرحلة القادمة في مختلف الأعمار السنية".
شطة مديرا عاما لأكاديميات النادي
"قرر مجلس إدارة النادي تعيين الكابتن عبد المنعم شطة مديرًا عاما لأكاديميات النادي بناء على رؤية لجنة التخطيط للكرة وتكليفه بتقديم التصور الخاص بكافة فروع الأكاديميات والاستعداد للموسم الجديد في ظل المعطيات الحالية".
الأهلي يكلف رؤوف عبدالقادر بتشكيل الأجهزة للموسم الجديد
"كلف مجلس إدارة النادي عقب اجتماع اليوم رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لكافة الفرق الرياضية في الموسم الجديد. والعرض على مجلس الادارة في الاجتماع المقبل.. وطالب المجلس بسرعة الانتهاء من هذه المهمة وفقا للمعايير التي تم الاتفاق عليها والتي تهدف للارتقاء بالمستوى الفني والبدني للفرق في مختلف الأعمار السنية في جميع الألعاب".
الخطيب يطمئن على أمين صندوق اليد
"حرص محمود الخطيب رئيس النادي حرص على الاتصال الهاتفي بـ مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد والأطمئنان على صحته بعد الحادث الذي تعرض له في الفترة الأخيرة".
"وأكد رئيس النادي على دعمه ومساندته والتمنيات له بالشفاء العاجل والعودة سريعًا لممارسة عمله".
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