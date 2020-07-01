اسكواش - نوران جوهر تتصدر التصنيف العالمي رسميا بعد اعتزال رنيم الوليلي

الأربعاء، 01 يوليه 2020 - 12:15

كتب : محمد سمير

نوران جوهر

أعلن اتحاد اللاعبين المحترفين لرياضة الاسكواش بشكل رسمي اليوم الأربعاء تصدر نوران جوهر لاعبة وادي دجلة التصنيف العالمي.

ويأتي تصدر نوران جوهر بعد اعتزال رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا.

وكشف الاتحاد الدولي عن استمرار تجميد التصنيف العالمي لحين استئناف النشاط الرياضي باللعبة مرة أخرى.

أخبار متعلقة
اسكواش - من القمة.. رنيم الوليلي تعلن اعتزالها اسكواش - الشوربجي والشربيني الأفضل في الموسم.. اتحاد المحترفين يعلن الجوائز وسيطرة مصرية اسكواش - اتحاد اللاعبين المحترفين يعلن مد فترة التوقف بسبب كورونا رنيم الوليلي.. من رغبة الاعتزال المبكر إلى تنفيذ القرار على القمة بعد تحقيق كل شيء

وتوقف نشاط رياضة الاسكواش في منتصف مارس وتم تمديد فترة الإيقاف إلى منتصف أغسطس المقبل.

وتتصدر نوران جوهر التصنيف العالمي للمرة الأولى في تاريخها إذ كان أفضل مركز لها هو المركز الثاني.

أما رنيم الوليلي فاعتزلت بعد تصدر التصنيف العالمي لمدة 23 شهرا بينهم 19 شهرا متتاليا.

اقرأ أيضا:

بركات يتحدث عن موقف عمرو وردة من الانضمام للمنتخب

عصا ساؤول السحرية تعمق من جراح برشلونة

يونايتد يحقق ما لم يحدث منذ 38 عاما

هل تقام مباريات دوري الأبطال في الإمارات؟

بيبو رئيسا لقطاع ناشئي الأهلي

اسكواش نوران جوهر التصنيف العالمي رنيم الوليلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا – الكشف عن مواعيد القمتين في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 15 دقيقة | أوروبا
رسميا - بايرن يضم مدافع سان جيرمان 32 دقيقة | أوروبا
سولشاير: برونو فيرنانديز؟ هذا هو النوع الذي نبحث عنه باستمرار 40 دقيقة | أوروبا
حوار في الجول.. شوكر يتحدث عن فخر تكرر مع كرواتيا بعد 20 عاما.. وفرصة ضائعة من صلاح أمام مودريتش 45 دقيقة | أوروبا
تشيلسي يعلن عن قميصه للموسم الجديد.. "القصة السحرية لـ أليس" ساعة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي يجري المسحة الأولى للاعبيه تمهيدا لاستئناف التدريبات ساعة | الدوري المصري
اسكواش - نوران جوهر تتصدر التصنيف العالمي رسميا بعد اعتزال رنيم الوليلي ساعة | رياضات أخرى
مواعيد الأربعاء 1 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.. تشيلسي يواجه وست هام وإنتر ضد بريشيا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقع للنادي.. الصفقة تمت 2 الزمالك يؤجل اجتماعه الطارئ "بسبب تطورات جديدة في المهزلة" 3 مرتضى منصور: ما قيل عن عبد الغني كذب.. ونطلب مقابلة رئيس الوزراء 4 تصريحات قوية من كارتيرون.. عن القرار المحسوم وتخفيض راتبه والفارق بين الأهلي والزمالك
قد ينال إعجابك