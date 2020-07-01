اسكواش - نوران جوهر تتصدر التصنيف العالمي رسميا بعد اعتزال رنيم الوليلي

أعلن اتحاد اللاعبين المحترفين لرياضة الاسكواش بشكل رسمي اليوم الأربعاء تصدر نوران جوهر لاعبة وادي دجلة التصنيف العالمي.

ويأتي تصدر نوران جوهر بعد اعتزال رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا.

وكشف الاتحاد الدولي عن استمرار تجميد التصنيف العالمي لحين استئناف النشاط الرياضي باللعبة مرة أخرى.

وتوقف نشاط رياضة الاسكواش في منتصف مارس وتم تمديد فترة الإيقاف إلى منتصف أغسطس المقبل.

وتتصدر نوران جوهر التصنيف العالمي للمرة الأولى في تاريخها إذ كان أفضل مركز لها هو المركز الثاني.

أما رنيم الوليلي فاعتزلت بعد تصدر التصنيف العالمي لمدة 23 شهرا بينهم 19 شهرا متتاليا.

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