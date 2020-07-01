مواعيد الأربعاء 1 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.. تشيلسي يواجه وست هام وإنتر ضد بريشيا

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020، والذي يشهد عدة مواجهات قوية في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا.

البداية من إنجلترا في السابعة مساء ومواجهة إيفرتون ضد ليستر سيتي على "بي إن سبورتس 4" ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي نفس الموعد يواجه أرسنال ضيفه نورويتش سيتي على قناة "بي إن سبورتس 1".

ويحل تشيلسي ضيفا على وست هام يونايتد في نفس الجولة، في التاسعة والربع مساء على قناة "بي إن سبورتس 1".

ويواجه فالنسيا ضيفه أتليتك بلباو في السابعة والنصف مساء على قناة "بي إن سبورتس 3" ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني.

فيما يحل فياريال ضيفا على ريال بيتيس في نفس الجولة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة "بي إن سبورتس 3".

في إيطاليا، يستضيف إنتر ميلان نظيره بريشيا ضمن منافسات الجولة الـ29 في السابعة والنصف مساء على قناة "بي إن سبورتس 4".

ويحل ميلان ضيفا على سبال في التاسعة و45 دقيقة مساء في نفس الجولة وعلى نفس القناة.

ويستضيف أولمبياكوس الذي يلعب له الدولي المصري أحمد حسن "كوكا" نظيره أوميلوس فيلاثلون هراكليوس في دورة تحديد بطل الدوري اليوناني في تمام الثامنة والنصف مساء.

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