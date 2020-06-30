تشكيل يوفنتوس - تغيير وحيد لـ ساري.. وظهور رباعي البيانكونيري بقميص جنوى

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لـ يوفنتوس تشكيل الفريق لمواجهة جنوى في الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي على ملعب ماراتسي.

ولم يُجر ساري سوى تغيير في تشكيل البيانكونيري عن مباراة ليتشي الماضية، إذ عاد البرازيلي دانيلو ليشغل مركز الظهير الأيسر بدلا من الفرنسي بلاس ماتويدي الذي لعب اضطراريا الجولة السابقة.

وجاء تشكيل السيدة العجوز كالآتي:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني

الدفاع: دانيلو – ليوناردو بونوتشي – ماتيس دي ليخت – خوان كوادرادو

الوسط: ميراليم بيانيتش – أدريان رابيو – رودريجو بنتانكور

الهجوم: فديريكو بيرنارديسكي – كريستيانو رونالدو – باولو ديبالا

وعلى دكة البدلاء: جانلويجي بوفون – بينسيلو – دانييلي روجاني – ويسلي – آرون رامسي – بلاس ماتويدي – لورينزو موراتوري – دوجلاس كوستا – جونزالو إيجوايين – أوليفيري.

واختار دافيدي نيكولا المدير الفنى لـ جنوى تشكيل ضم أكثر من لاعب سبق له ارتداء قميص يوفنتوس.

ويضم جنوى كل من بيرين وستورارو وفافالي وروميرو قادمين من يوفنتوس.

حراسة المرمى: ماتيا بيرين

الدفاع: أداما سومورو – كريستيان روميرو – أندريا ماسييلو – باولو تشيجيلوني

الوسط: لاسي شونه – فالون بيهرامي – فرانشيسكو كاساتا – ستيفانو ستورارو

الهجوم: أندريا فافالي – أندريا بينامونتي

يوفنتوس يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة بفارق 4 نقاط عن لاتسيو.

ويحتل جنوى المركز الـ 16 برصيد 26 نقطة ويأمل في الابتعاد عن مثلث الهبوط.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز صعب للسيدة العجوز في الـ +96 لرونالدو من علامة الجزاء بعد طرد 2 من لاعبي الفريق الجريفوني بنتيجة 2-1.

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