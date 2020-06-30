تشكيل أتليتكو – كوستا وكوريا وكاراسكو يهاجمون برشلونة

دفع دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد، بتشكيل هجومي في مواجهة برشلونة.

أتليتكو مدريد يحل ضيفا على برشلونة في كامب نو بالجولة 33 من الدوري الإسباني.

وشهد خط هجوم أتليتكو تواجد دييجو كوستا، وآنخل مارتين كوريا، وعلى اليسار يظهر يانيك فيريرا كاراسكو.

وشهدت دكة البدلاء تواجد مجموعة من الأسماء القوية، على غرار: ألفارو موراتا، وجواو فيليكس، وفيتولو، وتوماس ليمار، وهيكتور هيريرا.

فيما يغيب ستيفن سافيتش، والقائد كوكي للإيقاف لتراكم البطاقات.

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: سانتياجو أرياس – خوسيه ماريا خيمينيز – فيليبي – لودي

الوسط: ماركوس يورينتي – توماس بارتي – ساؤول نيجيز – يانيك فيريرا كاراسكو

الهجوم: آنخل مارتين كوريا – دييجو كوستا

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