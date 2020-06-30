الأهلي يوجه الشكر لـ ليندجرين مدرب فريق اليد

وجّه النادي الأهلي الشكر لـ أولا ليندرجين المدير الفني لفريق كرة اليد.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي:

"مجلس إدارة الأهلي يوجه الشكر لـ أولا ليندجرين عن الفترة التي تولى فيها المسؤولية، وسوف يقوم رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بترشيح بديلا له وعرضه على مجلس الإدارة في الاجتماع المقبل".

ليندجرين (56 عاما) تولى تدريب الأهلي في يوليو 2019، وعاد إلى بلاده السويد مع تفشي وباء كورونا.

وحتى اللحظة لم يحسم الاتحاد المصري لكرة القدم أمر عودة دوري المحترفين.

وكان هشام نصر رئيس الاتحاد المصري قد أشار في تصريحات تلفزيونية سابقة، إلى نية الاتحاد إلغاء الدوري وبدء موسم جديد، استعدادا لمنافسات كأس العالم التي تقام في مصر مطلع العام المجري.

ليخرج أشرف صبحي وزير الرياضة لاحقا ويصرح بعدم إلغاء أي بطولات رياضية واستكمالها بصورة طبيعية.

على صعيد آخر، كلّف الأهلي رؤوف عبد القادر بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لكافة الفرق الرياضية في الموسم الجديد، وعرضها على المجلس في الاجتماع المقبل.

كما اطمأن محمود الخطيب رئيس النادي على مؤمن صفا أمين صندوق كرة اليد، بعد تعرضه لحادث مؤخرا، متمنيا له الشفاء العاجل والعودة لممارسة مهام عمله.