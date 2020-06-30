ظهير دجلة يقترب من الدوري اليوناني

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 - 16:27

كتب : FilGoal

كريم حافظ ينضم لنادي مالاطيا سبور التركي

يقترب كريم حافظ لاعب نادي وادي دجلة المعار من مالاتياسبور التركي من الانتقال إلى الدوري اليوناني بعد اهتمام أيك أثينا بضمه.

كريم حافظ

النادي : مالاطيا سبور

وذكر المركز الإعلامي لنادي وادي دجلة عن اهتمام النادي اليوناني بضم ظهير أيسر الفريق المعار لمالاتياسبور.

وكان كريم حافظ قد عاد من ليرس البلجيكي إلى وادي دجلة في صيف 2018 وخرج إلى باشاكشهير التركي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

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وتمت إعارة كريم حافظ بعد ذلك من باشاكشهير إلى قاسم باشا التركي من يناير 2019 وحتى يناير 2020 ليبدأ رحلته مع مالاتياسبور.

وينافس أيك أثينا على بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا مع باوك اليوناني.

ولعب كريم حافظ 8 مباريات مع فريق مالاتياسبور وساهم في صناعة هدفين بينما لعب 29 مباراة مع قاسم باشا.

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