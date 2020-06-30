سكاي: يونايتد حدد ما سيدفعه مقابل سانشو.. ودور مفاوضات موهبة بيرمنجام سيتي

لن يدفع مانشستر يونايتد مبلغا أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني لضم جادون سانشو من بوروسيا دورتموند، وذلك وفقا لما قاله مصدر في إدارة النادي الإنجليزي لشبكة "سكاي سبورتس".

وقال تقرير الشبكة البريطانية إن صاحب الـ20 عاما يرغب في العودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي الممتاز، لكن بوروسيا دورتموند مُصر على رغبته في الحصول على مبلغ يتخطى حاجز الـ100 مليون جنيه إسترليني مقابل خدمات اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن يونايتد هو أقرب فريق حاليا لضم اللاعب، لكن مسؤولي النادي يعتقدون أن تقييم دورتموند للاعب لا يعكس أبدا ما تسبب به تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ويجب تقليل قيمة الصفقة للوصول لاتفاق.

ولم يتقدم مانشستر يونايتد بعد بعرض رسمي لضم الدولي الإنجليزي حتى الآن وفقا للتقرير.

وكان دورتموند قد أخبر سوق الأسهم الألماني يوم الإثنين أن لعب المباريات بدون جماهير كلف خسائر بقيمة 41 مليون جنيه إسترليني.

وعلى الرغم من ذلك يونايتد تشجع للغاية بعد إعلان دورتموند لبيانه المالي والذي قد يتغير بناء على ما سيحدث في سوق الانتقالات خلال الشهر المقبل.

دور موهبة بيرمنجام سيتي

ويبدو أن جود بيلينجام صاحب الـ17 عاما موهبة نادي بيرمنجام سيتي سيلعب دورا محوريا في الصفقة، فاللاعب حاليا أصبح مؤهلا بعدما بلغ 17 عاما يوم الإثنين للتوقيع على عقد احترافي.

ومن المتوقع أن يختار اللاعب خلال الفترة المقبلة بين مانشستر يونايتد ودورتموند، وتوجد احتمالية أن يتفق الناديان على انضمام سانشو إلى يونايتد مقابل انضمام بيلينجام إلى دورتموند.

ويوجد قلق لدى دورتموند من أن سانشو يتبقى له عامين في عقده مع الفريق، وقد يرحل مجانا في صيف 2022 إن لم يتمكن من بيعه بأكبر قيمة ممكنة حاليا.

وصرح هانز يواكيم فاتسكة المدير التنفيذي لدورتموند في وقت سابق قائلا: "لا أعتقد أن هناك ناديا سيدفع المبلغ، لا يوجد كذلك تخفيض من أجل تفشي الوباء".

ويعلم مانشستر يونايتد أن أي تعثر في المفاوضات قد يحدث، سيستسبب في دخول عدد من الأندية مثل تشيلسي وليفربول وريال مدريد وبرشلونة لرفع اهتمامهم لضم لاعب مانشستر سيتي السابق.

سانشو انضم على دورتموند قادما من سيتي في عام 2017 مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني.

وشارك سانشو خلال الموسم الجاري في 32 مباراة بالدوري الألماني بدأ 25 منها وسجل 17 هدفا وصنع 16 آخرين.

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