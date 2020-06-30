مدرب طنطا: اللاعبون تعاملوا بدون وعي.. أول مران كان أشبه برحلة

انتقد أيمن المزين المدير الفني لطنطا سلوك لاعبيه بعد استئناف التدريبات مما أدى لارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 7 أفراد بين صفوف الفريق.

وأشار المزين عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" "اكتشفنا 5 إصابات في أول تجمع للفريق، والآن وصل الإجمالي إلى 7 أفراد بعد المسحة الثانية".

وأضاف "طبيب الفريق يتواصل مع اللجنة الطبية باتحاد الكرة وتم عزل الثنائي المصاب في منزله، ومتابعة الحالة اليومية له".

ولفت "لقد تعامل اللاعبون بدون وعي أو تقدير لخطورة الوباء رغم تحذيري لهم أكثر من مرة، ومطالبتهم بالتباعد".

واستدرك المدير الفني لطنطا "لكن وجدتهم في أول مران يأكلون ويضحكون ويلتقطون الصور التذكارية سويا وكأنهم في رحلة".

وأتم أيمن المزين تصريحاته "لقد تسرب القلق إلى نفوسهم، وأصبحوا أكثر التزاما بشأن تطبيق الاحترازات والتباعد وارتداء الكمامات وغيرها من الإجراءات المطلوبة".

ويحتل طنطا المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة من 18 مباراة.

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