رئيس أسوان يعلن: سنخوض باقي مبارياتنا في الدوري بالقاهرة

أعلن أحمد سليمان رئيس نادي أسوان أن الفريق سيخوض باقي مبارياته ببطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري في أحد ملاعب القاهرة.

وصرح سليمان عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" "سنلعب باقي مبارياتنا في القاهرة، والفريق الآن في معسكر مغلق".

وأضاف "نتواصل حاليا مع جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية ونقوم باتصالات مكثفة مع باقي مسؤولي اتحاد الكرة لتحديد الملعب الذي تقام عليه مبارياتنا".

وأشار "حددنا الملعب بالفعل بعد التنسيق مع المدير الفني أحمد كشري، وننتظر موافقة إدارة الاستاد".

ونوه رئيس نادي أسوان إلى إجراء 52 مسحة طبية للاعبين والإداريين بالفريق، مضيفا "هناك حالة واحدة إيجابية وجار التعامل معها طبيا".

كانت الحكومة المصرية قد أعلنت يوم 20 يونيو الجاري، موعدا لعودة التدريبات، بينما أتاحت الوزارة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة اتحاد كرة القدم، من 25 يوليو المقبل.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول الدوري برصيد 18 نقطة من 17 مباراة.

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