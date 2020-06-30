يحيى علي لـ في الجول: عودة فايلر إلى القاهرة لا علاقة لها بتمديد عقده

شدد يحيى علي، وكيل المدرب السويسري ريني فايلر، أن عودة موكله إلى القاهرة يوم الإثنين المقبل، لا علاقة لها بتمديد تعاقده مع الأهلي، والذي تم الإعلان عنه اليوم الثلاثاء.

وقال يحيى لـFilGoal.com: "سواء كان جدد فايلر عقده أو لم يجدده، كان سيعود إلى القاهرة والأهلي".

وشرح يحيى "عقد فايلر القديم إذا جاز التعبير، مازال سار حتى نهاية الموسم الجاري".

وأردف يحيى "الأهلي وفايلر اتفقا على التجديد لأنهما يعملان معا على مشروع كبير".

وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي، عن توقيع ريني فايلر المدير الفني للفريق على عقد جديد ينتهي بنهاية موسم 2020/2021. (طالع التفاصيل)

وتولى السويسري فايلر مسؤولية تدريب الأهلي في الـ 31 من شهر أغسطس من العام الماضي، بعقد لمدة عام.

فايلر الذي لم يكن معروفا لعدد كبير من جماهير القلعة الحمراء، أصبح معشوقا للعديد منهم بفضل نتائج المارد الأحمر.

وحقق فايلر مع الأهلي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، قبل أن يخسر نفس اللقب أمام الفارس الأبيض.

في الدوري، يحلق الأهلي بالصدارة. 49 نقطة من 17 مباراة.

ونجح الأهلي في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فايلر، بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.

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