أمير توفيق يتحدث لـ في الجول عن تفاصيل تجديد عقد فايلر

شرح أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي تفاصيل تجديد عقد ريني فايلر المدير الفني للفريق، لمدة موسم مقبل.

وقال توفيق لـFilGoal.com: "الاتفاق بين الأهلي وفايلر على تجديد التعاقد كان موجودا منذ اللحظة الأولى عندما فاتحه النادي في ذلك، وطلب منه الاستمرار".

وأردف "لم يكن هناك خلافات، أو رغبة في عدم البقاء من قبل فايلر".

وشدد "فايلر لم يتردد في التجديد، ونحن أيضا حسمنا قرارنا منذ فترة بعد النجاح الذي حققه المدرب السويسري مع الفريق خلال الفترة الماضية".

وأكمل "وفور تكليف مجلس الإدارة بقيادة محمود الخطيب و لجنة التخطيط بالتجديد مع فايلر كان التواصل عبر عضو مجلس الإدارة خالد مرتجي وشخصي كمدير للتعاقدات وأنهينا كل شيء".

ولكن أمير استدرك "لكن ظروف ظهور وباء كورونا وإنهاء المدرب لبعض ارتباطاته الأسرية في سويسرا أجلت الاعلان لليوم والجميع سعداء الآن".

وأوضح توفيق "الأهلي لم يهتم بالرد على القصص والحكايات التي روجت لوجود خلافات أو رغبة فايلر في عدم الاستمرار، لأنها كانت اجتهادات لا تمت للواقع بصلة".

وأتم "سياسة الأهلي هي دعم المدير الفني بما يحتاج إليه ويريده من الناحية الفنية التي يقررها مع لجنة التخطيط".

وأعلن توفيق عن توقيع ريني فايلر المدير الفني للفريق على عقد جديد ينتهي بنهاية موسم 2020/2021. (طالع التفاصيل)

وتولى السويسري فايلر مسؤولية تدريب الأهلي في الـ 31 من شهر أغسطس من العام الماضي، بعقد لمدة عام.

فايلر الذي لم يكن معروفا لعدد كبير من جماهير القلعة الحمراء، أصبح معشوقا للعديد منهم بفضل نتائج المارد الأحمر.

وحقق فايلر مع الأهلي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، قبل أن يخسر نفس اللقب أمام الفارس الأبيض.

في الدوري، يحلق الأهلي بالصدارة. 49 نقطة من 17 مباراة.

ونجح الأهلي في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فايلر، بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.

اقرأ أيضا

بي إن: تأجيل كأس الأمم وتحديد أماكن ومصير نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

تمت.. الأهلي يعلن رسميا عن تجديد عقد فايلر لموسم وحيد

ماني: صلاح وفيرمينو يجعلان كل شيء سهلا

ماذا يناقش كاف في اجتماعه المصيري اليوم

الأهلي: حمدي فتحي في المران الجماعي نهاية الأسبوع المقبل