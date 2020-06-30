جيمس رودريجيز: أردت اللعب لمانشستر يونايتد.. وكيلي علاقته رائعة بالنادي

قال جيمس رودريجيز لاعب ريال مدريد إنه كان يرغب في اللعب لمانشستر يونايتد خاصة وأنه كان معجبا بالنادي خلال فترة طفولته، لكنه انضم إلى موناكو.

وصرح رودريجيز حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية: "كان هناك بعض الحديث هناك، وكيلي خورخي مينديز كانت لديه علاقة رائعة مع النادي".

وأضاف "لطالما حلمنا بالوصول على ناد كبير، منذ كنت طفلا كنت معجبا للغاية بمانشستر يونايتد، لطالما شاهدته وهو يمتلك ريو فيرديناند وريان جيجز وبول سكولز".

وأكمل "يوجد العديد من اللاعبين الأبطال وأردت الانضمام للنادي في تلك الفترة، لكن ذلك لم يحدث".

وتابع "اعتقدت أنني سألعب لفريق ليس كبيرا، ذهبت إلى فرنسا قبل كأس العالم وخطتي كانت خوض غمار منافساته".

وأتم "شاركت بشكل رائع هناك وسجلت الأهداف ووصلت لمستوى جيد ومن هناك تمكنت من اللعب لفريق كبير ثم أتى ريال مدريد وحدث كل شيء".

وارتبط مانشستر يونايتد بضم جيمس في عام 2013 من بورتو، لكن اللاعب الدولي الكولومبي انضم بعد ذلك إلى موناكو.

جيمس انضم في صيف 2014 إلى ريال مدريد بمبلغ 75 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

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