مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: رجب بكار وقع على عقد انتقاله لـ الزمالك.. ويتبقى الاتفاق مع بيراميدز

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 - 01:00

كتب : حامد وجدي

رجب بكار مع بيراميدز أمام الأهلي

أتم رجب اتفاقه مع الزمالك ووقع على عقود انتقاله للفريق الأبيض لمدة 4 سنوات.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء: "رجب بكار اجتمع مع مسؤولي الزمالك الأسبوع الماضي".

وواصل "اللاعب وقع على عقد انتقاله للزمالك والذي يمتد لأربع سنوات".

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وأضاف "مسؤولو الزمالك وعدوا اللاعب بإتمام الاتفاق مع نظرائهم في بيراميدز مقابل 10 مليون جنيه سيتم دفعها على قسطين".

وأتم "خلال أيام سيرسل الزمالك العرض الرسمي لبيراميدز ليتمم الصفقة".

وانضم رجب بكار إلى بيراميدز قبل بداية الموسم الماضي، قادما من نادي سموحة.

صاحب الـ29 عاما شارك هذا الموسم في 21 مباراة بين الدوري والكونفدرالية الإفريقية. لم يسجل، وصنع فيهم هدفين.

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