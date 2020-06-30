عضو إدارة الزمالك: أتمنى انضمام عبد الله السعيد.. وضغط الدوري يسبب مشكلة في إفريقيا

يتمنى حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك انضمام عبد الله السعيد لاعب بيراميدز لصفوف الفريق الأبيض.

وقال حمادة أنور عبر قناة "أون تايم سبورتس" ردا على سؤال أي لاعب يفضل ضمه للفريق الأبيض "عبد الله السعيد".

وواصل "عبد الله يستطيع صناعة الفارق لأي فريق ينضم إليه".

وعن اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مساء اليوم قال: "أتوقع استكمال بطولة دوري أبطال إفريقيا في شهر سبتمبر المقبل وليس في ديسمبر".

وأكمل "لكن يظل السؤال وهو مشكلة هل أستطيع أن أكون جاهزا للبطولة أنا والأهلي؟ خاصة أنه سيكون هناك ضغط مباريات كل ثلاثة وأربعة أيام بالدوري".

وواصل حمادة أنور حديثه "رأينا في أوروبا كثرة الإصابات بسبب توالي المباريات هل لن يحدث ذلك للاعبينا رغم جاهزية الفرق في أوروبا أكثر منا؟ هذا ما يبث الخوف في نفسي".

وأتم "أسمع بعض الحديث حول أن الزمالك ضد مصلحة مصر، الزمالك من أكثر الأندية دعما لمصر ولحكومتها، وما تقوله مصر سننفذه لن نسير في اتجاه آخر".

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