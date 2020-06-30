بيراميدز: هل جددنا تعاقد دونجا لنبيعه؟.. وما يمنع وجود إكرامي مع الشناوي والمهدي سليمان معا؟

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 - 00:27

كتب : FilGoal

نبيل عماد دونجا - بيراميدز - الإسماعيلي - الدوري المصري

قال عمرو بسيوني مدير التعاقدات في بيراميدز إن ناديه لم يجدد تعاقد نبيل عماد "دونجا" من أجل بيعه لاحقا.

وردا على حقيقة عرض الزمالك أجاب في حديثه عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الثلاثاء "الزمالك لم يتقدم إلينا بعرض رسمي لضم دونجا".

وواصل "لقد جددنا تعاقد دونجا منذ أربعة أشهر لخمس سنوات، هل يعقل أن نبيعه الآن؟".

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وشدد "الزمالك منذ شهرين حدثني لضم لاعبا لم يكن عبد الله السعيد أو عمر جابر أو عبد الله بكري أو دونجا أو أحمد أيمن منصور".

وتابع "نحن الآن نعمل على بناء فريقا قويا ينافس على كل البطولات ونريد ضم أفضل اللاعبين المتاحين".

وعن ضم شريف إكرامي من الأهلي علق "من الطبيعي أن نفكر في ضمه فهو لاعب ذو قيمة كبيرة وهذه فرصة علينا أن نستغلها".

وتابع "أعرف أن إكرامي لديه عرضين من خارج مصر وأتمنى انضمامه لنا".

وبسؤاله من يرحل عن حراسة مرمى بيراميدز حال ضم إكرامي أجاب "ولماذا لا يتواجد إكرامي مع أحمد الشناوي والمهدي سليمان؟".

وأضاف "لدينا أيضا في الفريق حارس مميز وهو أحمد دعدور وأقول لكم إن هناك 12 عرضا لضمه ولكنه مستمر معنا فنحن نبني فريقا للمنافسة على البطولات".

أما عن تجديد تعاقد علي جبر فأتم مدير التعاقدات في بيراميدز حديثه "نحافظ على استقرار الفريق من خلال تجديد تعاقد اللاعبين المميزين مبكرا، وأيضا لم ولن يحدث تخفيض لعقود اللاعبين كما أثير مؤخرا".

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