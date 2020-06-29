حسني عبد ربه: أتمنى بقاء باهر المحمدي في الإسماعيلي بشرط مراضاته

يتمنى حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي السابق بقاء باهر المحمدي في صفوف الدراويش وعدم رحيله عن الفريق.

وقال حسني عبد ربه عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الإثنين: "باهر تحدث معي ويحب فكرة البقاء في الإسماعيلي لكنه كذلك يريد تأمين مستقبله".

وواصل "أحب باهر وهو مازال صغيرا في السن ولم يقدم شيئا للإسماعيلي لذا أتمنى بقائه".

وواصل عبد ربه حديثه "لكن يجب مراضاة باهر المحمدي بشكل جيد".

وعن انتقاداته لإدارة الإسماعيلي قال عبد ربه: "لا أريد أي استفادة نحن نحب النادي ونقول هذا خطأ ويجب إصلاحه، هل يعقل إننا من أكثر الأندية في العالم التي تغير مدربين؟".

وأتم عبد ربه "الإسماعيلي يحتاج إلى ثورة إصلاحات".

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