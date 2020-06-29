حسني عبد ربه: أتمنى بقاء باهر المحمدي في الإسماعيلي بشرط مراضاته

الإثنين، 29 يونيو 2020 - 23:30

كتب : FilGoal

جون أنتوي - بيراميدز - باهر المحمدي - الإسماعيلي - الدوري المصري

يتمنى حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي السابق بقاء باهر المحمدي في صفوف الدراويش وعدم رحيله عن الفريق.

وقال حسني عبد ربه عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الإثنين: "باهر تحدث معي ويحب فكرة البقاء في الإسماعيلي لكنه كذلك يريد تأمين مستقبله".

وواصل "أحب باهر وهو مازال صغيرا في السن ولم يقدم شيئا للإسماعيلي لذا أتمنى بقائه".

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وواصل عبد ربه حديثه "لكن يجب مراضاة باهر المحمدي بشكل جيد".

وعن انتقاداته لإدارة الإسماعيلي قال عبد ربه: "لا أريد أي استفادة نحن نحب النادي ونقول هذا خطأ ويجب إصلاحه، هل يعقل إننا من أكثر الأندية في العالم التي تغير مدربين؟".

وأتم عبد ربه "الإسماعيلي يحتاج إلى ثورة إصلاحات".

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