المقاصة: ما يقال حول رحيل إيهاب جلال إلى بيراميدز غير صحيح

نفى وليد هويدي مدير الكرة في مصر للمقاصة ما يقال حول مستقبل إيهاب جلال المدير الفني للفريق الفيومي.

وقال وليد هويدي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "غير صحيح ما يتداول عن رحيل إيهاب جلال أو اقترابه من بيراميدز كما يشاع".

وأضاف "تواصلت مع إيهاب جلال شخصيا وسألته ونفى لي ذلك تماما وأوضح أن تلك المفاوضات كانت عندما كان يقود المصري".

وكشف "نتيجة المسحة الطبية الأولى للفريق كانت سلبية وأجرينا المسحة الثانية في انتظار نتيجتها غدا الثلاثاء".

وواصل "سنعود للتدريبات الجماعية يوم السبت المقبل بعد نتيجة المسحة الثانية".

وأكمل "لاعبو المقاصة بالفعل لديهم مستحقات متأخرة لكن جلسنا معهم وسيتم صرف جزء الفترة المقبلة وتحديد موعد للجزء الآخر".

وشدد "لم يحدث أن هناك تمرد من اللاعبين بسبب ذلك بل بالعكس أشكرهم على تعاملهم مع النادي في تلك الظروف الصعبة".

واستمر في تصريحاته "لم تصلنا أي عروض رسمية من الأهلي بشأن محمد إبراهيم واللاعب مستمر مع الفريق ويستعد لاستئناف الموسم".

وأفصح "عقدنا جلسة مع اللاعبين اليوم وطالبنا بالتركيز وتحقيق أكبر قدر من النقاط منذ البداية ليقل الضغط عن الفريق مبكرا".

وأوضح "كنا ضمن الفرق التي تطالب ببداية موسم جديد وذلك ليس له علاقة بخصوص مركزنا الحالي ولكن للمباريات المتبقية بالإضافة إلى ارتباطات الأندية القارية ومنتخبات مصر الأول والأولمبي والعسكري".

وأتم تصريحاته "في النهاية ملتزمون بقرار اتحاد الكرة ونستعد لاستئناف الموسم".

طالع أيضا

هل ترك محمد الشناوي شارة قيادة الأهلي

الزماك اتفق مع دونجا على ضمه

حوار - مروان محسن: أتمنى أن يحالفني الحظ في المباريات مثل التدريبات

نتائج المسحة الثانية للاعبي الأهلي

في الجول يكشف.. أمر واحد يعطل خطة اتحاد الكرة لاستئناف الدوري

أرتور ميلو.. شريك ساري القادم في يوفنتوس