مدير الكرة بالإنتاج الحربي: ليس لدينا حالات إيجابية بين اللاعبين.. ولا جديد بشأن عامر عامر

كشف خالد مهدي مدير الكرة بفريق الإنتاج الحربي عن عدم ثبوت أي حالة إيجابية بين اللاعبين.

وقال مهدي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لا توجد لدينا أي حالة إيجابية للاعبين، وسجلنا حالة واحدة لأحد أعضاء الجهاز الطبي وحالته مستقرة تماما".

وأضاف "أما بالنسبة لقصة أمر باسم مرسي فهي بسبب عدم تحري الدقة ومحاولة الحصول على سبق، تأخر عينة اللاعب بسبب ضغط الشركة بإجراء العديد من المسحات".

وأوضح "رئيس النادي طالبنا بعدم الرد لحين صدور نتيجة العينة بشكل رسمي، وظهرت سلبية".

وتابع مهدي "بدأنا تدريبات منذ 5 أيام، وتم تقسيم اللاعبين على مجموعات وغدا الثلاثاء راحة".

وكشف مدير الكرة بالإنتاج الحربي "بعد العودة ستكون تدريبات خاصة للمدافعين ومجموعة من لاعبي الوسط ومثلها للهجوم من أجل الحفاظ على الإجراءات الاحترازية".

وواصل مهدي حديثه "رئيس الإنتاج الحربي شكر اللاعبين على قرارهم بتخفيض عقودهم 30% منذ أزمة فيروس كورونا وقرر عودة راتبهم بشكل كامل".

وأتم تصريحاته "حتى الآن لم يصلنا أي عرض رسمي من النادي الأهلي بخصوص عامر عامر حارس الفريق".

طالع أيضا

هل ترك محمد الشناوي شارة قيادة الأهلي

الزماك اتفق مع دونجا على ضمه

حوار - مروان محسن: أتمنى أن يحالفني الحظ في المباريات مثل التدريبات

نتائج المسحة الثانية للاعبي الأهلي

في الجول يكشف.. أمر واحد يعطل خطة اتحاد الكرة لاستئناف الدوري

أرتور ميلو.. شريك ساري القادم في يوفنتوس