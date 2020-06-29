طارق العشري: العينة الثانية لـ المصري سلبية.. طالبنا أن يصبح ضغط المباريات بعد الجولة الخامسة

الإثنين، 29 يونيو 2020 - 22:58

كتب : FilGoal

طارق العشري مدرب النادي المصري

يرى طارق العشري المدير الفني لفريق المصري أن الأفضل عدم ضغط المباريات منذ البداية بسبب لياقة اللاعبين بعد غياب أكثر من 3 أشهر.

وقال العشري عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "اتحاد الكرة أبلغنا في اجتماع المديرين الفنيين بشكل مباشر أن قرار استئناف الموسم الجاري نهائي".

وأوضح "كنت أفضل على المستوى الشخصي أن نبدأ موسم جديد يتيح فترة إعداد كافية ومهلة للأندية لترتيب أوراقها".

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وتابع العشري "اللاعب كان في مرحلة سبات تام لمدة ثلاثة أشهر فحذرنا من ضغط المباريات كل 72 ساعة لأن اللاعب المصري لن يتحمل ذلك".

وأضاف "حلمي طولان اقترح أن نبدأ بمباراة كل 4 أو 5 أيام لفترة وبعد الجولة الخامسة يتم اللعب كل 72 ساعة ليكون الضغط تدريجي على اللاعب المصري".

وواصل العشري "كان الحوار مثمر وبصدر رحب من أجل مصلحة الكرة المصرية، فهناك أندية تتأثر بغياب لاعب واحد لقلة البدائل ونريد دوري قوي".

وكشف المدير الفني للمصري "في النهاية توصلنا لاتفاق بإقامة الدوري في 15 أغسطس، وشددنا على الإجراءات الاحترازاية من أجل الاطمئنان على جميع اللاعبين وعناصر الفريق".

وعن نتائج عينات اللاعبين قال العشري: "نتائج المسحة الأولى والثانية للفريق جاءت سلبية".

وبالحديث عن رحيل بعض اللاعبين أوضح "لم يعرض عليّ رحيل محمود وادي بعد نهاية الموسم، وأسعى للحفاظ على القوام الأساسي".

وأتم تصريحاته"نفس الأمر ينطبق على كريم العراقي، وأوضحت وجهة نظري للمسؤولين في النادي".

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