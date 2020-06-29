مدرب طنطا لـ في الجول: المسحة الثانية أثبتت إصابة شخصين بـ كورونا

كشف أيمن المزين المدير الفني لطنطا عن إصابة اثنين في صفوف ناديه بفيروس كورونا عقب ظهور نتائج المسحة الثانية.

وقال مدرب طنطا لـFilGoal.com: "تسلمنا اليوم الإثنين نتائج المسحة الثانية وجاءت إيجابية لشخصية".

وأضاف "العينة الإيجابية جاءت للاعب وأخرى لأحد أعضاء الجهاز الفني".

وكان أيمن المزين كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن إصابة 5 أفراد في صفوف ناديه بين لاعبين وجهاز فني بفيروس كورونا عقب ظهور نتائج المسحة الأولى الخميس الماضي.

وبالتالي يرتفع عدد المصابين بكورونا في صفوف طنطا إلى سبع حالات.

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