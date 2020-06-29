الجونة يعلن عودته للتدريبات الثلاثاء

أعلن نادي الجونة عودة فريق كرة القدم للتدريبات الجماعية بشكل رسمي غدا الثلاثاء بعد فترة توقف النشاط الرياضي.

ويستعد فريق الجونة لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز بعد قرار اتحاد كرة القدم المصري.

وكشف الجونة عن اكتمال صفوف فريقه اليوم الإثنين بوصول مجموعة اللاعبين من القاهرة استعدادا لاستئناف التدريبات الجماعية.

واطمأن الجونة على جميع اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري بإجراء مسحة ثالثة قبل العودة للتدريبات.

ويحتل الجونة المركز 11 في الدوري المصري برصيد 20 نقطة من 18 جولة.

ويبتعد الجونة عن مراكز الهبوط بـ 5 نقاط بينما يبتعد عن المربع الذهبي بـ 8 نقاط.

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