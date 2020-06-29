تأجيل في تاريخ تسلم ليفربول كأس الدوري الإنجليزي

تسبب تأهل تشيلسي لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في تأجيل موعد تسلم ليفربول كأس الدوري.

وكان ليفربول توج بالدوري الإنجليزي رسميا للمرة الـ19 في تاريخه عقب فوز تشيلسي على مانشستر سيتي بهدفين لهدف في الجولة 31 من المسابقة.

وكان من المقرر أن يتسلم ليفربول كأس الدوري في الجولة قبل الأخيرة حينما يستضيف تشيلسي في ملعبه أنفيلد في الـ18 من شهر يوليو المقبل.

لكن بعدما تأهل تشيلسي لنصف نهائي كأس الاتحاد فهو سيلاقي مانشستر يونايتد في اليوم ذاته في ملعب ويمبلي.

لذا وفقا لما ذكره موقع "ليفربول إيكو" الإنجليزي فإنه تقرر تأجيل تسليم الكأس لليفربول لأسبوع آخر بعد تأجيل موعد مواجهته ضد تشيلسي.

ويختتم ليفربول مباريات موسمه بملاقاة نيوكاسل في ملعب سانت جيمس بارك في الـ26 من شهر يوليو المقبل.

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