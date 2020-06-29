رسميا - فالنسيا يقيل مدربه

الإثنين، 29 يونيو 2020 - 21:08

كتب : FilGoal

ألبرت سيلادس

أعلن نادي فالنسيا بشكل رسمي إقالة ألبرت سيلادس المدير الفني للفريق بعد سلسلة من النتائج السيئة للفريق.

وتوجه فالنسيا بالشكر إلى سيلادس على الفترة التي قضاها في النادي وحقق فيها التأهل لمراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا.

وكان سيلادس قد تولى قيادة فالنسيا مع بداية الموسم الجاري وكان من المفترض أن ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل.

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وأبرز نادي فالنسيا عبر موقعه الرسمي مساهمة سيلادس في تحقيق الفريق انتصارات مهمة في ملاعب لم يفز فيها من قبل.

وتمنى فالنسيا النجاح للمدير الفني في خطوته المقبلة.

وكشف نادي فالنسيا عن تولي فورو جونزاليس قيادة الفريق مؤقتا حتى نهاية الموسم.

وقاد سيلادس فالنسيا في 41 مباراة فاز في 16 وتعادل 11 وخسر في 14 منهم.

ومنذ استئناف النشاط الرياضي لم يفز فالنسيا سوى في مواجهة أوساسونا التي انتهت بهدفين دون رد بينما خسر ثلاث مباريات أمام ريال مدريد وإيبار وفياريال.

وتعادل فالنسيا أمام ليفانتي بهدف لكل منهما في بداية عودة الفريق للمباريات من جديد.

يقع فالنسيا في المركز الثامن برصيد 46 نقطة من 32 جولة وبفارق نقطة عن مراكز التأهل إلى الدوري الأوروبي و8 نقاط للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

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