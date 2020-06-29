البدري يهنئ كوكا بتتويجه بالدوري اليوناني

الإثنين، 29 يونيو 2020 - 20:59

كتب : بسام أبو بكر

كوكا - أولمبياكوس

هنأ حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر وأعضاء الجهاز الفني أحمد حسن "كوكا" مهاجم الفراعنة بتتويجه بلقب الدوري اليوناني مع فريق أولمبياكوس.

اللقب هو الـ40 في تاريخ أوليمبياكوس كأكثر الفرق تحقيقا للقب تاريخيا، والأول لهم منذ موسم 2016/2017.

من جهة أخرى، يعد اللقب هو الثاني في مسيرة أحمد حسن "كوكا" الاحترافية، إذ كان قد حقق من قبل لقب كأس الرابطة البرتغالية رفقة سبورتنج براجا في موسم 2015/2016.

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وما زال كوكا (27 عاما) يملك فرصة إضافة لقب جديد له هذا الموسم رفقة أوليمبياكوس، حين سيلعب نهائي كأس اليونان في شهر يوليو المقبل أمام آيك أثينا أيضا، وهو اللقب الغائب عن خزائن أوليمبياكوس منذ موسم 2014/2015.

موسم أوليمبياكوس الأوروبي مستمر أيضا بعدما كانوا قد تجاوزوا أرسنال إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي. العملاق اليوناني تعادل ذهابا مع ولفرهامبتون في اليونان بهدف لكل فريق، وفي انتظار استئناف المسابقة خلال الفترة المقبلة لخوض لقاء الإياب.

يذكر أن أحمد حسن "كوكا" يقضي الموسم الجاري معارا من سبورتنج براجا للموسم الثاني على التوالي.

وشارك كوكا في 21 مباراة هذا الموسم رفقة أوليمبياكوس بمختلف البطولات. سجل فيهم خمسة أهداف وصنع هدفا واحدا.

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