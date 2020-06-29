رئيس رابطة الدوري الإيطالي: إذا استمر التحسن الصحي فعودة الجماهير التدريجية ستبدأ في يوليو

يرى دال بينو رئيس رابطة الدوري الإيطالي الممتاز أن عودة الجماهير للملاعب قد تبدأ في شهر يوليو المقبل أسوة بالسينما والمسارح.

ونجحت إيطاليا في اجتياز ذروة جائحة فيروس كورونا وباتت تسجل أقل عدد وفيات وإصابة منذ بداية الوباء.

وقال دال بينو لصحيفة نيويورك تايمز: "نحتاج إلى التحلي بالصبر، لكننا واثقون إذا استمر تحسن الوضع الصحي فالعودة ستكون قريبة للجماهير".

وأضاف "العودة التدريجية للجماهير إلى الملاعب ستكون ربما بشكل جزئي في الشهر المقبل".

وأوضح "تم افتتاح دور السينما والمسارح مرة أخرى أمام الجماهير مع شروط التباعد الاجتماعي، لذلك لا يوجد ما يمنع ملاعب كرة القدم لتحذو حذوها".

وشدد بينو "كان من المتوقع أن تتبع إيطاليا، فرنسا وتعلن إلغاء الموسم، لكن بالصبر تم استئنافه مرة أخرى في أمان".

وتابع "إلغاء الموسم كان سيؤثر بشدة على قيمة كل من الأندية واللاعبين".

وأتم تصريحاته "أي أزمة تمثل فرصة لتحسين أنفسنا بكل الوسائل، هناك فرص يجب اغتنامها".

استأنفت إيطاليا النشاط الرياضي بعد توقف دام ثلاثة أشهر، وتم الانتهاء من مسابقة الكأس التي حصدها نابولي على حساب يوفنتوس.

وأقيمت جولتان حتى الآن في الدوري الإيطالي ويتبقى 10 جولات كاملة على نهاية الموسم.