تقرير: مانشستر سيتي يواصل الضغط لضم كوليبالي

الإثنين، 29 يونيو 2020 - 19:40

كتب : FilGoal

كاليدو كوليبالي - نابولي

يواصل مانشستر سيتي ضغطه من أجل الحصول على خدمات كاليدو كوليبالي مدافع نابولي.

وكشفت صحيفة كالتشيو ميركاتو عن رغبة بيب جوارديولا القوية في ضم المدافع السنغالي.

وأوضح التقرير أن مانشستر سيتي عازم على التوقيع مع اللاعب رغم إصرار رئيس نابولي على رحيله مقابل 100 مليون يورو.

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وأضاف التقرير أن ليفربول ارتبط بالمدافع السنغالي منذ فترة طويلة لكن خفض ميزانية الانتقالات حال دون ذلك وظهر هذا في انسحاب النادي من صفقة تيمو فيرنر.

وأصر أريليو دي لورينتي رئيس نابولي على رحيل كوليبالي مقابل 100 مليون يورو.

ويبلغ كوليبالي من العمر 29 عاما ويرتبط بعقد مع نابولي حتى 2023.

وكان كوليبالي قد انضم إلى نابولي من فريق جينك البلجيكي مقابل 7.75 مليون يورو في عام 2014.

وأشار التقرير إلى بحث نابولي عن بدائل لكوليبالي خلال الفترة المقبلة خاصة أنه من المرجح رحيله عن الفريق.

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