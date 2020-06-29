الشناوي: متحمسون لعودة النشاط.. دوري الأبطال هدف رئيسي لنا

قال محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي إنه وزملائه متحمسون للغاية لعودة النشاط الكروي، مشددا على أنهم جاهزون لعودة الدوري ومشددا على أن دوري الأبطال هدف رئيسي ومهم لهم.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وصرح الشناوي عبر الموقع الرسمي قائلا: "أشعر بسعادة كبيرة للعودة للتدريبات الجماعية مع زملائي، الفترة التي ابتعدنا فيها عن التدريبات كانت صعبة للغاية، لكنها مرت على جميع فرق العالم، أتمنى عودة الأمور لوضعها الطبيعي تدريجيا".

وأضاف "خلال الفترة الماضية التي سبقت عودتنا للتدريبات الجماعية كنا نتدرب بقوة، لكن بشكل فردي، للحفاظ على لياقتنا البدنية وكان هناك التزام من الجميع بالبرامج التي وضعها الجهاز الفني".

وأكمل "التدريبات الأخيرة على ملعب التتش كشفت عن جاهزية اللاعبين لعودة المباريات بقوة، خاصة بعدما حافظنا على لياقتنا إلى حد كبير، في ضوء الالتزام بالتدريبات اليومية والبرامج التي قام الفريق بتنفيذها بالتنسيق مع الجهاز الفني".

وواصل "نخوض التدريبات حاليا بصورة يومية وبشكل قوي جدا، وسنكون جاهزين لعودة الدوري فور الإعلان رسميا عن جداول المسابقة".

واستطرد "لازال أمامنا متسع من الوقت لإعلان جاهزيتنا، لكن الأمور تسير بشكل أكثر من رائع خلال التدريبات اليومية، في ظل الحماس الذي يتحلى به الجميع للعودة بقوة للمباريات".

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن خوض الفريق مرانه غدا الثلاثاء على مرحلة واحدة وبمشاركة جميع اللاعبين. (طالع التفاصيل)

وتابع الدولي المصري "الفريق بحاجة إلى مباراتين في الدوري على أقصى تقدير لاستعادة حساسية المباريات بعد فترة التوقف التي استمرت طوال الفترة الماضية وهذا الأمر معروف وتمر به كل أندية العالم".

وأكمل "بالطبع دوري أبطال إفريقيا هدف مهم ورئيسي بالنسبة لنا ولكن تركيزنا في الوقت الحالي على مسابقة الدوري والعودة للمباريات المحلية مع استعادة لياقة المباريات، والارتقاء بلياقتنا الفنية والبدنية قبل مواجهتي الوداد في نصف دوري الأبطال".

واسترسل "بغض النظر عن النظام الذي سيتم تطبيقه لاستكمال منافسات دوري أبطال إفريقيا، فنحن جاهزون وبقوة ولدينا طموح كبير ومشروع لاستعادة البطولة الإفريقية هذا الموسم وإهدائها لجماهير الأهلي".

وأردف "أتمنى استكمال منافسات دوري الأبطال بنفس النظام المعتاد بحيث نخوض مباراتي الذهاب والإياب كما هو معتاد".

وأتم "جاهزون لكل الاحتمالات ونحترم قرارات الاتحاد الإفريقي خاصة وأننا نمر بظروف استثنائية صعبة على الجميع وتعاني منها في كافة المجالات".

"كاف" كان قد أعلن في وقت سابق بنود اجتماع المجلس التنفيذي المقبل، والذي سيقام يوم 30 يونيو الجاري، بتقنية الفيديو كونفرس، وذلك جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

وسيناقش الاجتماع العديد من البنود لاعتماد بعض القرارات رسميا، ومناقشة مصير البطولات المعلقة بسبب جائحة كورونا. (طالع التفاصيل)

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