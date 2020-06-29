عبد الحفيظ يكشف عن برنامج جديد لـ فايلر في تدريبات الأهلي
الإثنين، 29 يونيو 2020 - 12:43
كتب : أحمد الخولي
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن خوض الفريق مرانه غدا الثلاثاء على مرحلة واحدة وبمشاركة جميع اللاعبين.
وأشار عبد الحفيظ إلى أن أن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر حدد في برنامجه التدريبي إقامة المران يومي الثلاثاء والأربعاء على مرحلة واحدة وبمشاركة جميع اللاعبين في الثامنة والنصف صباحا، وذلك بعدما تدرب الفريق خلال الأيام الماضية على مجموعتين.
وأوضح مدير الكرة "يتم التنسيق بشكل يومي بين الجهاز الفني وفايلر بشأن موعد التدريبات والبرامج التي يؤديها الفريق".
وخاض الفريق اليوم الاثنين المران على مرحلتين ضمت المجموعة الأولى كلاً من: وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد محمود.
فيما ضمت المجموعة الثانية بمران الفريق اليوم كلا من: رمضان صبحي ومروان محسن وشريف إكرامي وعمرو السولية وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وأحمد فتحي وعلي لطفي وجونيور أجايي ومحمود متولي ومحمود وحيد ومحمد شكري وعربي بدر.
كما قال عبد الحفيظ إن صالح جمعة لاعب الفريق سيشارك غدا في تدريبات الفريق الجماعية.
وأضاف مدير الكرة "خاض اللاعب برنامجا تأهيليا مكثفا خلال الفترة الماضية في الجيم وسيكون متواجدا غدا في تدريبات الفريق الجماعية".
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