عبد الحفيظ يكشف عن برنامج جديد لـ فايلر في تدريبات الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن خوض الفريق مرانه غدا الثلاثاء على مرحلة واحدة وبمشاركة جميع اللاعبين.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن أن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر حدد في برنامجه التدريبي إقامة المران يومي الثلاثاء والأربعاء على مرحلة واحدة وبمشاركة جميع اللاعبين في الثامنة والنصف صباحا، وذلك بعدما تدرب الفريق خلال الأيام الماضية على مجموعتين.

وأوضح مدير الكرة "يتم التنسيق بشكل يومي بين الجهاز الفني وفايلر بشأن موعد التدريبات والبرامج التي يؤديها الفريق".

وخاض الفريق اليوم الاثنين المران على مرحلتين ضمت المجموعة الأولى كلاً من: وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد محمود.

فيما ضمت المجموعة الثانية بمران الفريق اليوم كلا من: رمضان صبحي ومروان محسن وشريف إكرامي وعمرو السولية وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وأحمد فتحي وعلي لطفي وجونيور أجايي ومحمود متولي ومحمود وحيد ومحمد شكري وعربي بدر.

كما قال عبد الحفيظ إن صالح جمعة لاعب الفريق سيشارك غدا في تدريبات الفريق الجماعية.

وأضاف مدير الكرة "خاض اللاعب برنامجا تأهيليا مكثفا خلال الفترة الماضية في الجيم وسيكون متواجدا غدا في تدريبات الفريق الجماعية".

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