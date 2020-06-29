منافس الأهلي – جاريدو: هدفنا واضح وهو التتويج بالدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا

بلهجة تحدي، شدد خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للوداد المغربي منافس الأهلي في دوري أبطال إفريقيا على أن فريقه يستهدف التتويج بالدوري المحلي ودوري الأبطال.

وقال جاريدو في تصريحات نقلها موقع Le360 سبور المغربي: "تاريخ الكرة المغربية يصنف الوداد ضمن خانة الفرق التي لن ترضى جماهيره سوى الفوز خلال كل مواجهة والظفر بالألقاب كل موسم".

وأضاف "الهدف واضح أمام اللاعبين وهو الظفر باللقبين معا"، مشددا على أن الجهاز الفني واللاعبين مستعدون للدفاع عن حظوظهم لتحقيق التتويج بالدوري المحلي في سبتمبر المقبل.

وأوضح المدرب الإسباني أنه يدرك صعوبة المهمة التي تنتظر الوداد خاصة في ظل ضغط المباريات التي تنتظر فريقه.

ويحتل الوداد المغربي صدارة ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة من 18 مباراة قبل أن تتوقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكمل "وضعنا استراتيجية خاصة لفترة الاستعدادات المقبلة، من أجل إعداد اللاعبين ووضعهم على طريق الانتصارات في كل مباراة".

وكان مدرب الأهلي والرجاء الأسبق قد أقصى النجم الساحلي التونسي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، مباشرة بعد توليه منصب مدرب الوداد خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي، خلفا للفرنسي سيباستيان ديسابر.

ومن المفارقات، أن الأهلي وجاريدو تبادلا الفوز خلال نسخة العام الحالي، حيث كان الإسباني مدربا للنجم الساحلي نفسه في دور المجموعات للبطولة.

وتوقف دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية عند الدور نصف النهائي وأمام 3 فرق مصرية فرصة التتويج بلقب قاري.

وبلغ الزمالك والأهلي نصف نهائي دوري الأبطال، سيلعب الأول ضد الرجاء بينما يصطدم الثاني بالوداد.

وفي الكونفدرالية سيلعب بيراميدز ضد هورويا الغيني وإذا عبر للنهائي سيواجه نهضة بركان أو حسنية أغادير المغربيين.

ويدرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيناريوهين لاستئناف بطولتي الأندية، المتوقفة بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يعلن كاف عن قراراته بعد اجتماع الثلاثاء الهام.

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